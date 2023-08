Niedźwiedź w zoo zachowywał się jak człowiek?! Szokujące nagranie. To mistyfikacja?

Ogród zoologiczny w Hangzhou we wschodnich Chinach znalazł się na ustach całego świata po tym, jak media społecznościowe obiegło zaskakujące i trochę niepokojące nagranie. Widać na nim niedźwiedzia malezyjskiego, który - zgodnie z informacjami "Daily Star" - jest jedną z największych atrakcji tego zoo. Zwierzak w pewnym momencie podnosi się i staje na tylnych łapach czekając na to, aż zgromadzeni wokół wybiegu turyści go nakarmią. Konsternację wzbudza właśnie sposób, w jaki zwierzak stoi, bo według Internautów robi to zupełnie jak człowiek.

Szok w Chinach. Niedźwiedź jak człowiek?

Najwięcej wątpliwości wzbudzały nogi niedźwiedzia - zdaniem obserwatorów zbyt smukłe i wyprostowane, jak na nogi zwierzęcia. Niepokojące miały być też gesty, jakie wykonuje oraz nienaturalnie układające się fałdy skóry. "Czy to jakaś praca na wakacje, żeby przebierać się za niedźwiedzie?", "Stoi tak prosto, że nie może to być prawdziwy niedźwiedź", "To niemożliwe, widać przecież, że ktoś się przebrał" - pisali.

Mistyfikacja w zoo? "Człowiek by zemdlał"

Zoo nie zwlekało z reakcją. Zapewniło, że zwierzę jest prawdziwe, a na żadną mistyfikację w ogrodzie zoologicznym nie może być miejsca. "Jesteśmy placówką państwową, a nie prywatną organizacją, to prawdziwe zwierzę, a nie człowiek w kostiumie. Ponadto latem temperatura dochodzi tu do 40 stopni Celsjusza, więc człowiek w futrzanym kombinezonie niedźwiedzia nie przetrwałby dłużej niż kilka minut, zanim by zemdlał" - można przeczytać w oświadczeniu zoo.

WATCH: 🐻 A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China's Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is "definitely a real animal". pic.twitter.com/hzHOZSnLPT— TODAY (@TODAYonline) July 31, 2023

