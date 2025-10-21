Panna młoda wywołała skandal w Iranie! Poszło o suknię

Wesele córki doradcy irańskiego przywódcy wywołała oburzenie w Iranie. Powodem śmiała suknia
Ślubna afera w Iranie! Córka Ali Shamkhaniego, jednego z najwyższych doradców ajatollaha Alego Chamenei, wyszła za mąż. Nagrania z ceremonii, które zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, ukazują 70-letniego Shamkhaniego prowadzącego swoją córkę, Fatemeh, do luksusowej sali Espinas Palace Hotel w Teheranie. Na filmach widać pannę młodą w białej sukni bez ramiączek, z głębokim dekoltem, wchodzącą do ogromnej sali przy dźwiękach muzyki i wśród oklasków gości. Suknia w stylu zdecydowanie zachodnim, do tego śmiała jak na irańskie surowe obyczaje wywołała oburzenie w internecie, zwłaszcza w kontekście obowiązkowego noszenia hidżabu i restrykcyjnych przepisów dotyczących skromności, które od dekad ograniczają ubiór kobiet w Iranie.
Irańskie władze wprowadzają 80 tys. nowych funkcjonariuszy moralności, mających pilnować ubioru kobiet
Ali Shamkhani, bliski sojusznik ajatollaha Ali Khameneiego, pełnił funkcję sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego (SNSC) w latach 2013–2023. To właśnie w tym okresie rząd brutalnie rozprawił się z protestami po śmierci Mahsy Amini, 22-letniej kurdyjsko-irańskiej kobiety, która zmarła w areszcie policyjnym w 2022 roku po rzekomym złamaniu zasad noszenia hidżabu. Filmik ze ślubu, opublikowany na platformie X 17 października, pojawił się w momencie, gdy w Iranie planuje się wprowadzenie 80 tys. nowych funkcjonariuszy policji moralności, mających egzekwować przepisy dotyczące ubioru kobiet. Internauci natychmiast zauważyli skąpe stroje panny młodej i jej matki, a także przepych ceremonii. Według danych Centrum Statystyki Iranu, w 2022 roku około połowa 92-milionowej populacji kraju żyła poniżej progu ubóstwa.