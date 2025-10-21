Panna młoda wywołała skandal w Iranie! Poszło o suknię

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-10-21 12:30

Córka ważnego doradcy najwyższego przywódcy Iranu wzięła ślub i... wywołała wielką awanturę! Zdjęcia i filmy z ceremonii oburzyły wielu Irańczyków. Bo podczas gdy Ali Chamenei zasypuje obywateli, zwłaszcza kobiet, rozmaitymi obyczajowymi zakazami i nakazami, to najwyraźniej nie wszystkie dotyczą krewnych prominentnych polityków. Suknia córka doradcy ajatollaha była bardzo zachodnia i miała głęboki dekolt.

Panna młoda wywołała skandal w Iranie! Poszło o suknię

i

Autor: Rizwan Shah/ X (Twitter)

Wesele córki doradcy irańskiego przywódcy wywołała oburzenie w Iranie. Powodem śmiała suknia

Ślubna afera w Iranie! Córka Ali Shamkhaniego, jednego z najwyższych doradców ajatollaha Alego Chamenei, wyszła za mąż. Nagrania z ceremonii, które zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, ukazują 70-letniego Shamkhaniego prowadzącego swoją córkę, Fatemeh, do luksusowej sali Espinas Palace Hotel w Teheranie. Na filmach widać pannę młodą w białej sukni bez ramiączek, z głębokim dekoltem, wchodzącą do ogromnej sali przy dźwiękach muzyki i wśród oklasków gości. Suknia w stylu zdecydowanie zachodnim, do tego śmiała jak na irańskie surowe obyczaje wywołała oburzenie w internecie, zwłaszcza w kontekście obowiązkowego noszenia hidżabu i restrykcyjnych przepisów dotyczących skromności, które od dekad ograniczają ubiór kobiet w Iranie.

ZOBACZ TEŻ: Zażądał rozwodu parę godzin po ślubie! Powodem noc poślubna

Irańskie władze wprowadzają 80 tys. nowych funkcjonariuszy moralności, mających pilnować ubioru kobiet

Ali Shamkhani, bliski sojusznik ajatollaha Ali Khameneiego, pełnił funkcję sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego (SNSC) w latach 2013–2023. To właśnie w tym okresie rząd brutalnie rozprawił się z protestami po śmierci Mahsy Amini, 22-letniej kurdyjsko-irańskiej kobiety, która zmarła w areszcie policyjnym w 2022 roku po rzekomym złamaniu zasad noszenia hidżabu. Filmik ze ślubu, opublikowany na platformie X 17 października, pojawił się w momencie, gdy w Iranie planuje się wprowadzenie 80 tys. nowych funkcjonariuszy policji moralności, mających egzekwować przepisy dotyczące ubioru kobiet. Internauci natychmiast zauważyli skąpe stroje panny młodej i jej matki, a także przepych ceremonii. Według danych Centrum Statystyki Iranu, w 2022 roku około połowa 92-milionowej populacji kraju żyła poniżej progu ubóstwa.

Super Express Google News
Sonda
Miałeś/-aś podróż poślubną?
Quiz: największe skandale obyczajowe PRL. Czy je pamiętasz?
Pytanie 1 z 10
Żonaty aktor i popularna piosenkarka nawiązali romans. Zaczęło się od transportu porsche 914 z Olsztyna do Warszawy. Mowa o:
Paulina Chylewska przyłapana na przebierankach w pracowni sukien ślubnych! Dekolt prawie do pępka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PANNA MŁODA
IRAN