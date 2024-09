Papież Franciszek odwołuje spotkania! Powody zdrowotne, nagły komunikat Watykanu

"Umarłam i zobaczyłam, co jest po śmierci". To nie to, co mówi Kościół!

Papież Franciszek 17 grudnia skończy 88 lat. Stan zdrowia Ojca Świętego zwłaszcza od tegorocznej wiosny był przedmiotem licznych doniesień z Watykanu. Podawano, że Franciszek ma ostre zapalenie oskrzeli, nie pojawiał się w oknie na modlitwę Anioł Pański, miał problemy z odczytywaniem kazań przed wiernymi. Nie pojawił się nawet na Drodze Krzyżowej podczas Wielkanocy. Nie mówi się o tym, by cierpiał na jakieś konkretne poważniejsze choroby, jednak wiadomości o dolegliwościach uniemożliwiających papieżowi pracę słychać coraz częściej. Teraz Franciszek (88 l.) znów odwołuje audiencje i spotkania! Watykan wydał nagły komunikat i potwierdza, że powodem jest stan zdrowia Ojca Świętego. Co się teraz dzieje z papieżem? "Z powodu lekkiego stanu grypowego i w ramach profilaktyki w związku z podróżą w najbliższych dniach papieskie audiencje przewidziane na poniedziałek zostały anulowane" - głosi komunikat watykańskiego biura prasowego. Tymczasem w czwartek, 26 września Franciszek ma wyruszyć w czterodniową podróż do Luksemburga i Belgii. Na razie nic nie słychać o tym, by wizyty te miały byc odwołane.

Wiosną papież ujawnił, że przygotował już ze szczegółami własny pogrzeb. Zamierza odejść od pewnej odwiecznej tradycji

Wiosną głośno było o wyznaniu papieża Franciszka, który ujawnił, że przygotował już ze szczegółami własny pogrzeb. Opowiedział o tym w książkowym wywiadzie "Następca". Jak ujawnił, zamierza odejść od pewnej odwiecznej tradycji, zgodnie z którą chowany był jeszcze Benedykt XVI. Mianowicie podczas pogrzebu ciało nie będzie wystawione na katafalku, tylko w trumnie. "Rozmawiałem z ceremoniarzem i wyeliminowaliśmy to i wiele innych rzeczy" - stwierdził Franciszek, wyrażając opinię, że dotychczasowe obrzędy papieskich pochówków były "przeciążone". Skrócił też czas czuwania przy ciele do jednego dnia, teraz są to dwa dni. Ponownie potwierdził, to, co wyjawił już pod koniec zeszłego roku - zostanie pochowany w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Teraz wyjawił jeszcze więcej.

Grób papieża za figurą Królowej Pokoju. "Tam jest pokój, w którym przechowywane są kandelabry. To jest to miejsce"

Miejsce spoczynku Franciszka znajdzie się w pomieszczeniu za figurą Królowej Pokoju. "Tam jest pokój, w którym przechowywane są kandelabry. To jest to miejsce" - rzekł papież. Grób Franciszka będzie znajdował się w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, ponieważ szczególną cześć Ojciec Święty oddaje znajdującej się tam ikonie Matki Bożej Salus Populi Romani. "Kiedy przychodzi starość i ograniczenia, trzeba się przygotować" - powiedział papież, cytowany w grudniu przez autorkę wywiadu dla meksykańskiej telewizji, watykanistkę Valentinę Alazraki.

Pope Francis canceled two meetings Monday morning because of the flu, days before he is set to depart for the small European countries of Luxembourg and Belgium. https://t.co/JLpp7P48je— Catholic News Agency (@cnalive) September 23, 2024

