Papież nie mógł odczytać kazania! Te doniesienia z Watykanu niepokoją!

Papież Franciszek nie przeczytał homilii podczas mszy w Niedzielę Palmową w Watykanie. Niespodziewanie odwołano papieskie kazanie. Co się dzieje?

Radosny dzień dla katolików został przyćmiony smutnym wydarzeniem w Watykanie. Doszło do niego podczas mszy w Niedzielę Palmową. Choć nabożeństwo odbyło się pod przewodnictwem papieża Franciszka, to wyraźnie osłabiony Ojciec Święty nie był w stanie przeczytać homilii. Papież mógł tylko powiedzieć kilka słów do zgromadzonych na placu Świętego Piotra około 25 tysięcy osób. Homilia nie została wygłoszona, odczytano jedynie fragmenty Ewangelii.

Papież Franciszek w grudniu 2024 roku skończy 88 lat. Gorszy stan zdrowia Ojca Świętego, a konkretnie kilka infekcji i stanów grypowych uniemożliwiających choćby odczytywanie tekstu katechezy, był niedawno przedmiotem licznych doniesień z Watykanu. Ojciec Święty pod koniec lutego nie mógł odczytać swojej katechezy podczas audiencji generalnej. Z powodu problemów z głosem wywołanych "stanem grypowym" musiał po wejściu do Auli Pawła VI przekazać ten obowiązek jednemu z księży. Podano też, że tuż po audiencji generalnej Ojciec Święty udał się prosto do szpitala w Rzymie. Na szczęście szybko opuścił klinikę, bo był tam tylko na specjalistycznych badaniach. To była już trzecia infekcja, z jaką zmaga się Franciszek w ciągu zaledwie czterech miesięcy i wydaje się, że nie ma ona końca. Jesienią podawano, że Franciszek ma ostre zapalenie oskrzeli, nie pojawiał się w oknie na modlitwę Anioł Pański.

"Nie wyzdrowiałem i nie mogę przeczytać przemówienia"

Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku Franciszek chorował dłużej i poważniej, musiał wtedy zażywać antybiotyki. Teraz pojawiły się nowe niepokojące doniesienia. Ojciec Święty przyznał audiencji dla pracowników watykańskiego szpitala pediatrycznego Dzieciątka Jezus, że choroba nadal nie pozwala mu odczytać przemówienia. Papież Franciszek ma ostatnio tego rodzaju problemy coraz częściej. "Nie wyzdrowiałem i nie mogę przeczytać przemówienia" - przyznał Ojciec Święty, przekazując obowiązek przeczytania wystąpienia współpracownikowi z Sekretariatu Stanu.

Though he skipped the homily, Pope Francis prays the Angelus, greets cardinals and rides the popemobile greeting the faithful after Palm Sunday Mass in St. Peter's Square. pic.twitter.com/Cg3FYs7p9B— Catholic News Service Rome (@CatholicNewsSvc) March 24, 2024

