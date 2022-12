Papież Franciszek podpisał swoją rezygnację! Ojciec Święty ujawnia szczegóły

Zamordowali ich Niemcy, bo ratowali Żydów. Dołączą do grona błogosławionych

Papież Franciszek ujawnia, że podpisał już swoją rezygnację. Czy głowa Kościoła abdykuje? Znamy odpowiedź

Plotki o możliwej rezygnacji papieża Franciszka ze stanowiska krążą po świecie już od wiosny tego roku. Podobno zmagający się z problemami zdrowotnymi Ojciec Święty rozważał abdykację. On sam konsekwentnie dementował te pogłoski. Teraz jednak wyznał coś, co bardzo zaskoczyło wszystkich! Ojciec Święty wyznał, że już podpisał list ze swoją rezygnacją. Szczegóły ujawnił w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika „ABC”. Czy papież Franciszek abdykuje niczym Benedykt XVI? Mimo wszystko sytuacja wygląda zupełnie inaczej! Otóż podpis został złożony jeszcze w 2013 roku na wypadek, gdyby rezygnacja była konieczna, ale na razie papież zamierza nadal sprawować swoje funkcje. "Ja już podpisałem moją rezygnację. Wtedy sekretarzem stanu był Tarcisio Bertone. Podpisałem i powiedziałem mu: 'W razie przeszkód medycznych czy innych, oto moja rezygnacja'"- ogłosił papież. Wygląda na to, że dokument istnieje, ale pozostaje w szufladzie...

Papież Franciszek abdykuje jak Benedykt XVI? Fala plotek w Watykanie

Papież Franciszek niebawem zrezygnuje ze stanowiska - takie pogłoski krążyły po Watykanie od drugiej połowy czerwca. Mówiło się o sierpniu jako miesiącu abdykacji, ale jak wiadomo, plotki nie potwierdziły się. Donosiło o nich wielu korespondentów zagranicznych, w Watykanie zaczęli nawet gromadzić się kardynałowie. Wcześniej włoski dziennik "Libero Quotidiano" określał perspektywę abdykacji Franciszka jako "więcej niż prawdopodobną". Papież Franciszek długo nie komentował sprawy. W końcu powiedział dla Reutersa: "Ale mnie to nigdy nie przyszło do głowy. W chwili obecnej nie, nie, naprawdę". Potem jednak został spytany o to, czy rozważałby abdykację z powodu stanu zdrowia. Wtedy powiedział tylko: "Nie wiemy. Bóg powie".

Pope Francis has revealed in a new interview that he has already signed his resignation letter to be used in the event of him becoming “impaired.”https://t.co/LIrj8GAJ85— CNN (@CNN) December 18, 2022

