Papież Franciszek zaskoczył wszystkich! "Mieliśmy dziś rano..."

Dziś pracownicy szpitala mieli odwiedzić Franciszka. Jednak z powodu choroby to on przybył do kliniki. Wielka modlitwa o zdrowia papieża

Dziś siedemnasty dzień hospitalizacji papieża Franciszka. Wszystkie plany wyjazdów, spotkań, audiencji zostały całkowicie zmienione. Teraz liczy się walka o zdrowie i życie Ojca Świętego. O tej niespodziewanej sytuacji mówił w swojej homilii biskup Claudio Giuliodori, asystent kościelny Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore, do którego należy Poliklinika Gemelli. Właśnie tam leży już trzeci tydzień papież Franciszek, a jego stan raz się pogarsza, raz poprawia. "Naszą myśl kierujemy przede wszystkim do Ojca Świętego, z którym mieliśmy spotkać się dziś rano w Auli Pawła VI. Ale on zaskoczył nas przybywając do nas do Polikliniki Gemelli" - mówił hierarcha. Aula Pawła VI w Rzymie to duża sala, w której odbywają się audiencje generalne dla grup, m.in. pielgrzymek. W tym wypadku chodziło o spotkanie z pracownikami kliniki Gemelli i Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore.

Dziś rano poinformowano o spokojnej nocy w szpitalu i wypoczynku papieża. "Stan kliniczny Ojca Świętego pozostaje stabilny"

"Znamy najwyższe kompetencje naszych lekarzy i wspieramy także ich modlitwą, aby mogli wybrać najbardziej odpowiednie i skuteczne metody terapeutyczne"- podkreślił biskup Claudio Giuliodori, nazywając modlących się lekarzy "pielgrzymami nadziei". Papież Franciszek trafił do szpitala 14 lutego z zapaleniem oskrzeli, które następnie przerodziło się w zagrażające jego jego życiu zapalenie płuc. Watykan od niedawna nie informuje już w codziennych komunikatach o krytycznym stanie Ojca Świętego, jednak wyraźnie widać, że raz na jakiś czas występują groźne ataki - jak określają to komunikaty, "kryzysy oddechowe". Dziś, 2 marca rano poinformowano o spokojnej nocy w szpitalu i wypoczynku papieża. Wczorajszy, wieczorny komunikat Watykanu głosi: "Stan kliniczny Ojca Świętego pozostaje stabilny". Jak dodano w biuletynie, u Franciszka naprzemiennie stosowana jest nieinwazyjna wentylacja mechaniczna i tlenoterapia o wysokim przepływie.

La messa organizzata dal Policlinico Universitario A. Gemelli e dalla sede romana della @Unicatt, presieduta da monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell'ateneo, per esprimere vicinanza e sostegno al #Papa in questo momento di prova e di sofferenza pic.twitter.com/qjyvFpOMNu— Vatican News (@vaticannews_it) February 24, 2025

