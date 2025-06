Papież Leon XIV o sztucznej inteligencji. Mówi o godności i przemocy!

Ojciec Święty wyraził radość, że drugi dzień konferencji odbywa się w Pałacu Apostolskim, co – jak zaznaczył – jest „jasnym znakiem pragnienia Kościoła, by uczestniczyć w tych rozmowach, które bezpośrednio dotyczą teraźniejszości i przyszłości naszej ludzkiej rodziny”. Leon XIV zauważył, że dynamiczny rozwój technologii budzi nadzieję, ale również niepokój. „Sztuczna inteligencja, zwłaszcza generatywna AI, otworzyła nowe horyzonty na wielu płaszczyznach – w tym w zakresie rozwoju badań w ochronie zdrowia i odkryć naukowych – ale rodzi również niepokojące pytania dotyczące jej możliwego wpływu na otwartość ludzkości na prawdę i piękno oraz na naszą wyjątkową zdolność pojmowania i przetwarzania rzeczywistości” – podkreślił Papież. Ojciec Święty przywołał też słowa Franciszka, który mówił, że AI jako wytwór ludzkiego geniuszu „jest przede wszystkim narzędziem”.

Nie wystarczy dostęp do danych

W przesłaniu znalazło się również ostrzeżenie przed myleniem ilości informacji z prawdziwą inteligencją. „Dostęp do danych – nawet najbardziej rozległy – nie może być utożsamiany z inteligencją, która zakłada otwartość człowieka na ostateczne pytania życia i ukierunkowanie na Prawdę i Dobro” – dodał Leon XIV, przywołując watykański dokument „Antiqua et nova”, opublikowany na początku tego roku przez Dykasterie Nauki Wiary oraz Kultury i Edukacji. Papież wyraził szczególną troskę o dzieci i młodzież, wskazując na możliwe konsekwencje korzystania z AI dla ich rozwoju neurologicznego i moralnego. „Są oni naszą nadzieją na przyszłość, a dobro społeczeństwa zależy od tego, czy zostanie im dana możliwość rozwijania ich darów i zdolności otrzymanych od Boga oraz odpowiadania na wyzwania współczesności i potrzeby innych z wolnym i ofiarnym duchem” – ocenił Leon XIV.

Między nadzieją a zagrożeniem

Kościół – jak podkreślił Ojciec Święty – pragnie wnosić do debaty o AI perspektywę integralnego rozwoju człowieka i społeczeństw. Papież wyjaśnił, że chodzi o dobro osoby ludzkiej nie tylko w wymiarze materialnym, ale także intelektualnym i duchowym. „Chodzi o ochronę nienaruszalnej godności każdego człowieka oraz szacunek dla bogactwa kulturowego i duchowego narodów świata” – dodał. Papież zauważył ponadto, że AI może być używana do wspierania równości, ale równie łatwo może służyć interesom nielicznych, „a nawet – co gorsza – podsycać konflikty i przemoc”. „Zadanie, które przed wami stoi, nie jest łatwe – ale jest niezwykle ważne” – napisał Leon XIV w przesłaniu do uczestników konferencji. ŹRÓDŁO: VATICAN NEWS