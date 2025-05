Papież Leon XIV sprowadził osobiste kucharki! O jednej padły szczególne słowa

Wielka wpadka Kim Dzong Una! To stało się na oczach całego świata

Papież Leon XIV swój pontyfikat zainaugurował 18 maja. Jest następcą zmarłego w kwietniu papieża Franciszka. 69-letni pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Ojciec Święty powoli "urządza" się w Watykanie. Podczas niedawnej audiencji papieża dla piłkarzy klubu Napoli wypłynęła ciekawa informacja na temat... jednej z kucharek Leona XIV. Jak przekazuje "Guardian", właściciel klubu Napoli, Aurelio De Laurentiis, sprezentował papieżowi niebieską koszulkę Napoli podpisaną przez graczy. Widnieje na niej numer 10 i napis "Papa Leone XIV". "Jesteś numerem 10, więc jesteś świetnym napastnikiem" - cytuje go "Guardian".

To one gotują dla papieża Leona

Papież pożegnał swoich gości udzielając im błogosławieństwa. Właśnie wtedy wspomniał o jednej z kobiet, które na co dzień dla niego gotują. "Pani Rosa jest z Neapolu i prosiła, by przekazać Wam od niej serdeczne pozdrowienia. Ona też chciałaby tu być, jest Waszą wielką fanką" - powiedział. Jak podaje PAP, internet od razu zaczęły zalewać informacje na temat osobistych kucharek papieża Leona. Oprócz pani Rosy posiłki Ojcu Świętemu przygotowuje także Veronica Sanchez Molina pochodząca z Peru. Z tego kraju pochodzi również osobisty sekretarz Leona XVI, ksiądz Edgard Iván Rimaycuna Inga. Pochodzi on z miasta Chiclayo, gdzie ordynariuszem diecezji był biskup Robert Prevost. Papież po latach misji i posługi w Peru jest bardzo związany z tym krajem.