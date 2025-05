Spytali Polaków, co dziś myślą o papieżu Franciszku! Ogromne zmiany!

Większość Polaków uważa papieża Franciszka za autorytet, ale o wiele mniej niż kiedyś

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia tego roku. Wybrano już nowego papieża, Leona XIV. Co dziś Polacy myślą o poprzednim Ojcu Świętym? Oto wyniki sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Jak się okazuje, 59 proc. rodaków nadal postrzega obecnego papieża jako moralny wzorzec. To nadal sporo, ale można mówić o bardzo dużym spadku w porównaniu z początkiem jego pontyfikatu, gdy ten wskaźnik sięgał aż 84 proc.

40 proc. respondentów wyraziło krytyczne opinie wobec postawy papieża w sprawie wojny na Ukrainie

Polacy doceniają Franciszka przede wszystkim za cechy, które od początku go wyróżniały: prostotę (46 proc.), solidarność z biednymi oraz zdecydowane stanowisko wobec nadużyć seksualnych w Kościele (27 proc.). To wartości, które szczególnie przemawiają do sumień i serc, niezależnie od światopoglądu. Ale nie wszystko jest tak klarowne. Szczególnie wyraźnie zarysowuje się rysa związana z wojną w Ukrainie. Aż 40 proc. respondentów wyraziło krytyczne opinie wobec postawy papieża w tej sprawie.

Rola religijności i podział pokoleniowy

Z sondażu jasno wynika, że opinie na temat Franciszka silnie zależą od poziomu religijności. Wśród osób uczestniczących w praktykach religijnych raz w tygodniu, aż 82 proc. widzi w papieżu moralny autorytet. Wśród niepraktykujących – tylko 28 proc. Jeszcze ciekawszy jest rozkład wśród najbardziej gorliwych wiernych – tych, którzy chodzą do kościoła kilka razy w tygodniu. Tu poziom uznania spada do 71 proc. Kobiety częściej uznają Franciszka za autorytet (63 proc.) niż mężczyźni (55 proc.). Również osoby starsze i mieszkające na wsi częściej deklarują zaufanie do papieża niż młodzi z wielkich miast. Wśród najstarszych respondentów autorytetem moralnym pozostaje on dla 77 proc. badanych, podczas gdy wśród najmłodszych – jedynie dla 37 proc.