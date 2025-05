Pierwsze słowa nowego papieża Leona XIV! "Bóg nas kocha, zło nie zwycięży"

Pierwsze słowa nowego papieża do wiernych! Leon XIV powiedział, że jego Kościół będzie blisko ludzi

Już wszystko wiadomo! 267. papieżem został kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach! Oto pierwsze słowa, które wypowiedział do wiernych. Leon XIV mówił, że "zło nie zwycięży", a pod jego przewodnictwem Kościół będzie blisko ludzi.

"Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Najdrożsi bracia i siostry, to pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, który oddał życie za nasze grzechy. Chciałbym, żeby to pozdrowienie pokoju weszło do waszych serc, dotarło do waszych rodzin i całej ziemi. Pokój niech będzie z wami. Ten pokój jest trwały, bo pochodzi od Boga. (...) Dalej mamy w uszach słaby głos papieża Franciszka, który błogosławił Rzymowi. Dawał swoje błogosławieństwo światu tego wielkanocnego poranka. Pozwólcie, że je powtórzę" - mówił nowy papież.

„Pozwólcie mi kontynuować to błogosławieństwo. Bóg nas kocha. Bóg kocha wszystkich. Zło nie zwycięży” – powiedział po włosku, zwracając się do tłumu zgromadzonego w Watykanie.

"Chcemy być kościołem synodalnym, który zawsze szuka pokoju, zawsze jest blisko, zwłaszcza tych, którzy cierpią"

"Dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi. Chce podziękować współbraciom kardynałom. Chcę iść razem z wami, pracować razem, mężczyźni i kobiety. Jestem synem świętego Augustyna, który powiedział: z wami jestem chrześcijaninem. (...) Razem możemy iść w kierunku ojczyzny, którą nam przygotował Bóg. Musimy szukać wspólnie tego, jak być kościołem misyjnym, otwartym, jak ten plac. Chcemy być kościołem synodalnym, który zawsze szuka pokoju, zawsze jest blisko, zwłaszcza tych, którzy cierpią" - powiedział Leon XIV.