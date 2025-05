Kardynał Robert Prevost nowym papieżem! Habemus papam! Leon XIV!

Kardynał Robert Prevost z USA został nowym papieżem! Kim jest 267. papież, następca Franciszka?

Habemus papam! Z Watykanu napłynęły dziś, 8 maja po godzinie 19 wielkie nowiny. Wybrano nowego papieża! Na placu Świętego Piotra z chwilą pojawieniu się białego dymu po godzinie 18. zaczęły wiwatować tysiące wiernych, zabrzmiały dzwony bazyliki watykańskiej. Około 19:15 na balkonie pokazał się nowy papież, amerykański kardynał Robert Prevost. Przyjął imię Leon XIV.

Po ogłoszeniu historycznej nowiny nowy papież musiał udać się do tak zwanego pokoju łez, czyli zakrystii, by założyć pierwszy raz w życiu papieskie szaty. Został też oficjalnie zapytany o to, czy przyjmuje urząd papieża i jakie wybierze imię. Kardynałowie złożyli mu też hołd jako nowej głowie Kościoła katolickiego. Franciszek zmarł 21 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny, a przyczyną jego śmierci był udar. Został pochowany 26 kwietnia w bocznej nawie bazyliki Matki Boskiej Większej w Rzymie, zgodnie ze swoim życzeniem. Jaki będzie ten nowy pontyfikat? Najprawdopodobniej nowy papież będzie kontynuował dzieło Franciszka.

Kim jest kardynał Robert Prevost? 70-letni hierarcha z USA może zostać papieżem

Robert Prevost to urodziny w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku jest prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Jest uważany za osobę, którą mógłby poprzeć papież Franciszek i która kontynuowałaby jego dzieło.