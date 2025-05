Kardynał Robert Prevost z USA może zostać papieżem? Niespodziewane spekulacje wokół "pierwszego amerykańskiego papieża"

Kto zostanie nowym papieżem? Cały świat wciąż zadaje sobie to pytanie. Dziś, 8 maja trwa drugi dzień konklawe. Już dwukrotnie zobaczyliśmy czarny dym z komina, co oznacza, że papież nie został jeszcze wybrany. Żaden z kandydatów nie uzyskał dwóch trzecich głosów kolegium elektorskiego, niezbędnych dla uznania czyjegoś zwycięzcy. Na giełdzie nazwisk pojawiają się różne spekulacje i chodzi tu nie tylko o faworyta, włoskiego kardynała Pietro Parolina. Niektórzy twierdzą, że nowy papież może być Amerykaninem! Byłby to pierwszy taki przypadek w historii Kościoła. Chodzi o kardynała Roberta Prevosta (70 l.). Przypomnijmy, że wcześniej Donald Trump mówił, że on także stawia na Amerykanina, jednak nie padło wtedy nazwisko Prevosta, lecz kard. Timothy'ego Michaela Dolana (75 l.). Kim jest kardynał Prevost?

Kim jest kardynał Robert Prevost? 70-letni hierarcha z USA może zostać papieżem

Robert Prevost to urodziny w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku jest prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Jest uważany za osobę, którą mógłby poprzeć papież Franciszek i która kontynuowałaby jego dzieło.

A papabile gaining traction ahead of the conclave: Cardinal Robert Francis Prevost.The 69-year-old from Chicago is seen as a potential compromise candidate for progressives.He could be a bridge to U.S. worshippers who have reduced financial donations to the Church recently. pic.twitter.com/NFt5P6gH5o— Alex Salvi (@alexsalvinews) May 4, 2025

