Oto faworyt konklawe! Kim jest kardynał Pietro Parolin?

Kardynał Pietro Parolin to faworyt konklawe 2025. Kim jest włoski purpurat?

Świat czeka z zapartym tchem na rezultaty rozpoczętego wczoraj, 7 maja konklawe. Kardynałowie wybierają papieża, niebawem ponownie zobaczymy dym z komina. Czy będzie biały? Kto zostanie papieżem? Chociaż tylko w 4 proc. przypadków faworyci konklawe faktycznie zostają papieżami, to spekulacje nie ustają. Najczęściej wymieniane jest nazwisko włoskiego kardynała Pietro Parolina (70 l.). Kim jest faworyt konklawe? Czy Pietro Parolin zostanie papieżem, a jeśli tak, czego możemy się po nim spodziewać?

Pietro Parolin - poglądy. Uważany jest za kandydata umiarkowanego i kontynuatora dzieła Franciszka

Kardynał Pietro Parolin (70 l.) z Włoch uważany jest za kandydata umiarkowanego i ugodowego, który nie przeprowadzi w Kościele żadnej rewolucji i będzie kontynuował to, co robił Franciszek. To watykański sekretarz stanu od 2013 roku, poprzednio był nuncjuszem apostolskim w Wenezueli. W 2009 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Kardynał Parolin ma doświadczenie dyplomatyczne, w tym w relacjach z Chinami i Bliskim Wschodem

Kard. Pietro Parolin urodził się 17 stycznia 1955 roku w Schiavon, we włoskiej prowincji Vicenza. Święcenia kapłańskie przyjął w 1980 roku. W 1983 roku w Papieskiej Akademii Kościelnej zaczął karierę dyplomatyczną w Watykanie. Pełnił posługę w wielu częściach świata, w tym w Nigerii i Meksyku, zanim został pracownikiem watykańskiego Sekretariatu Stanu. W 2013 roku papież Franciszek mianował go Sekretarzem Stanu Watykanu, rok później uczynił kardynałem. Parolin ma więc doświadczenie dyplomatyczne, a to związane z Chinami i Bliskim Wschodem czyni go szczególnie cennym dla dyplomacji w obecnych czasach. Zarazem można spodziewać się, że zgodnie z oczekiwaniami większości wiernych, przynajmniej tych we Włoszech, będzie kontynuatorem linii Franciszka, choć nieco bardziej konserwatywnym. Pietro Parolin przewodniczy obradom konklawe. Jeśli dostanie dwie trzecie głosów, zostanie papieżem.

