Taki powinien być nowy papież. Zaskakujące wyniki sondażu!

Zapytano wiernych, jaki ma być nowy papież. 74 proc. chce kogoś podobnego do Franciszka

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Izi dla włoskiej telewizji La 7 ujawnił, że aż 74 procent uczestników badania opowiedziało się za tym, aby nowy papież kontynuował kierunek wyznaczony przez Franciszka. Co ciekawe, aż 77 procent Włochów ocenia pontyfikat obecnego papieża jako „postępowy”. To wyraźny sygnał, że włoskie społeczeństwo akceptuje i popiera reformy oraz otwartość, które charakteryzowały pontyfikat Franciszka. Włosi mają również jasne oczekiwania co do priorytetów, jakimi powinien kierować się przyszły papież. Wśród najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed następcą Franciszka, ankietowani wymieniają przede wszystkim:

Zaangażowanie na rzecz pokoju: W obliczu globalnych konfliktów i napięć, Włosi oczekują od nowego papieża aktywnej roli w budowaniu pokoju i dialogu między narodami.

Zwalczanie ubóstwa: Walka z nierównościami społecznymi i poprawa warunków życia najuboższych to kolejny priorytet dla włoskiego społeczeństwa.

Sprzeciw wobec zbrojeń: Włosi wyrażają również swoje zaniepokojenie rosnącymi wydatkami na zbrojenia i oczekują od nowego papieża jasnego stanowiska w tej kwestii.

Kolejnym zaskakującym wynikiem sondażu jest fakt, że dla 60 procent Włochów narodowość nowego biskupa Rzymu nie ma żadnego znaczenia. To pokazuje, że włoskie społeczeństwo jest otwarte na wybór papieża spoza Europy i kieruje się przede wszystkim jego duchowym przywództwem i wizją Kościoła.

Kiedy i jak zacznie się konklawe? Jakie są jego zasady? Poznaj najważniejsze informacje

Konklawe rozpoczyna się 7 maja o godzinie 16:30. Właśnie wtedy w procesji uczestniczący w wyborze papieża kardynałowie w uroczystej procesji przejdą z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie rozpoczną się obrady. Wcześniej 7 maja o godzinie 10 w bazylice Świętego Piotra rozpocznie się msza "Pro eligendo Papa" w intencji konklawe. Głosowania będą odbywać się dwa razy rano i dwa razy po południu aż do skutku, czyli do wyboru nowego papieża. Pierwsze głosowanie będzie miało miejsce jeszcze 7 maja. Jeśli któryś z kandydatów dostanie dwie trzecie głosów, będzie można powiedzieć: "Habemus papam", a z komina kaplicy poleci biały dym. Jeśli żaden nie dostanie przynajmniej takiej ilości głosów, dym będzie czarny. O której godzinie zobaczymy dym po raz pierwszy? W 2013 roku, podczas konklawe, w trakcie którego wybrano papieża Franciszka, pierwszy czarny dym pojawił się około 19:40 pierwszego dnia. Kolejne sygnały zapewne będą nadawane około 10:30 rano, w południe, o 17:30 i po 19.

The late Pope Francis recorded this video message in mid-2024 for the Vitae Fest taking place in Mexico City.He urged young people to stir things up and to create movement in society, so that they might make the world a better place. pic.twitter.com/MMMm1bcOJB— Vatican News (@VaticanNews) May 4, 2025