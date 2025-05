Spytali Trumpa, kto będzie nowym papieżem. Padło nazwisko

Spytali Donalda Trumpa, kto powinien być papieżem. Najpierw wymieniał siebie, a potem kardynała Dolana z USA

Konklawe odbędzie już już 7 maja, zgromadzenie kardynałów wybierze wtedy następcę papieża Franciszka. kto to będzie? Teraz, gdy już pożegnaliśmy Ojca Świętego, miliony ludzi zadaje sobie to pytanie. Najczęściej obstawianym kandydatem jest 70-letni kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu od 2013 roku, który poprzednio był nuncjuszem apostolskim w Wenezueli. Ale na giełdzie nazwisk pojawiają się też przykładowo kardynał Fridolin Ambongo Besungu (65 l.) z Kongo i kardynał Wim Eijk (72 l.) z Holandii. Teraz pytanie o to, kto zostanie wybrany podczas konklawe, zostało zadane także Donaldowi Trumpowi. Początkowo żartował, że sam chciałby zostać papieżem, ale potem odpowiedział całkiem serio. Padło nazwisko!

"Jest bardzo dobry, no ale zobaczymy, co się wydarzy"

Jak stwierdził Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami, jest "taka jedna osoba, która - tak się składa - jest z Nowego Jorku". "Jest bardzo dobry, no ale zobaczymy, co się wydarzy" – powiedział Trump. Duchowny, którego miał na myśli prezydent USA, to kardynał Timothy Michael Dolan (75 l.). Jak dotychczas nikt nie wskazywał na Amerykanina jako na jednego z faworytów. Dolan jest arcybiskupem Nowego Jorku od szesnastu lat, postrzegany jest jako umiarkowany konserwatysta.

Papież Franciszek nie żyje. Zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Papież został pochowany 26 kwietnia, w sobotę, konklawe odbędzie się między 5 a 10 maja. Udział w pogrzebie wzięło niemal 170 delegacji, przybyli m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron. Konklawe rozpocznie się 7 maja.

President Donald Trump joked that he'd like to be the next pope, telling reporters, "That would be my number one choice"https://t.co/eAvnHCS14U pic.twitter.com/Trhj3EyjpA— TIME (@TIME) April 30, 2025