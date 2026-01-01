Pożar w luksusowym kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii pochłonął około 40 ofiar i doprowadził do ran u 115 osób.

Tragedia wydarzyła się w barze Le Constellation, a wstępne dochodzenie wyklucza terroryzm, wskazując na przypadkowe zaprószenie ognia.

Większość poszkodowanych to młodzi ludzie, a międzynarodowe śledztwo ma wyjaśnić przyczyny katastrofy i przestrzeganie norm bezpieczeństwa.

Co doprowadziło do tak tragicznego bilansu i jakie konsekwencje czekają odpowiedzialnych?

Szwajcaria. Śmiertelny pożar w Crans-Montana. Wielu rannych w stanie krytycznym

Nocna zabawa w luksusowym kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii przerodziła się w niewyobrażalny koszmar. W popularnym barze Le Constellation wybuchł pożar, który wstrząsnął całą Europą. Najnowsze dane policyjne, podane przez komendanta policji kantonu Valais. Frederica Gislera, są przerażające: około 40 osób straciło życie, a 115 zostało rannych. To niewyobrażalna tragedia, której oficjalne przyczyny wciąż pozostają owiane tajemnicą, budząc wiele pytań i spekulacji. Władze zapewniają, że śledztwo jest w toku, jednak skala katastrofy i dramatyczne okoliczności zdarzenia sprawiają, że emocje sięgają zenitu.

Dym unoszący się z baru w centrum malowniczego, szwajcarskiego kurortu narciarskiego Crans-Montana został zauważony w nocy, ze środy na czwartek, 1 stycznia, około godziny 1.30. Zaledwie kilka sekund później pierwszy świadek natychmiast skontaktował się z centrum powiadamiania ratunkowego, zgłaszając pożar. Natychmiast ogłoszono czerwony alarm, co pozwoliło na szybkie wezwanie straży pożarnej. Pierwsi funkcjonariusze policji i żandarmerii z okręgu Crans-Montana przybyli na miejsce zdarzenia już o godzinie 1.32 w nocy, a wkrótce potem otrzymali wsparcie od innych służb ratunkowych.

Dzięki błyskawicznej reakcji strażaków ogień został „szybko” ugaszony, jak zaznaczył komendant Gisler. W nocy otwarto specjalne ośrodki recepcyjne, aby zapewnić opiekę ofiarom pożaru, a o godzinie 4.14 uruchomiono infolinię, by udzielać informacji i wsparcia poszkodowanym rodzinom. Wszystkim poszkodowanym udzielono pomocy krótko po godzinie 5.00 rano, co potwierdziły lokalne władze.

Dokładna przyczyna pożaru, który pochłonął tak wiele istnień, jest obecnie intensywnie badana. Urzędnicy, choć ostrożni w formułowaniu ostatecznych wniosków, wstępnie wskazują, że incydent był najprawdopodobniej przypadkowym pożarem, kategorycznie wykluczając akt terroryzmu. Jednakże niektóre relacje i raporty świadków rzucają nowe światło na sprawę, sugerując, że ogień mógł pojawić się od iskier, na przykład z zimnych ogni lub świec, które miały kontakt z łatwopalnym sufitem. To przypuszczenie, choć niepotwierdzone, budzi wiele niepokoju i skłania do refleksji nad bezpieczeństwem w miejscach publicznych.

Podczas konferencji prasowej w czwartek, 1 stycznia, wieczorem, prokuratorka generalna kantonu Valais, Beatrice Pilloud, poproszona o skomentowanie tych doniesień, podkreśliła, że jest zbyt wcześnie, aby ustalić, co dokładnie spowodowało katastrofę. Dodała również, że w związku ze zdarzeniem nie dokonano żadnych zatrzymań, a wszczęte śledztwo ma na celu ustalenie przyczyny pożaru, nie zaś koncentrowanie się na konkretnych osobach. To świadczy o skomplikowanym charakterze dochodzenia i potrzebie dogłębnej analizy wszystkich dostępnych dowodów.

Urzędnicy przyznali również, że wciąż nie jest jasne, ilu ludzi znajdowało się w barze w momencie wybuchu ognia. Świadkowie szacowali, że w lokalu mogło być około 200 osób. Prokurator Pilloud zaznaczyła, że kwestia pojemności lokalu i przestrzegania norm bezpieczeństwa będzie przedmiotem szczegółowego śledztwa. To kluczowy element, który może pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego bilans ofiar jest tak wysoki.

Ranni w wyniku pożaru w Crans-Montana zostali przetransportowani do szpitali w całej Szwajcarii, w tym do placówek w:

Sionie;

Lozannie;

Genewie;

i Zurychu.

Wiele osób doznało ciężkich poparzeń, a ich stan jest niezwykle poważny. Mathias Reynard, przewodniczący Rady Stanu kantonu Valais, ogłosił, że „znaczna liczba” przypadków została sklasyfikowana jako „krytyczna”, co oznacza, że ranni walczą o życie. Większość poszkodowanych to osoby młode, poniżej 26. roku życia, co dodatkowo potęguje tragizm sytuacji, jak podała stacja BBC.

Włoskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że 16 obywateli Włoch jest uznanych za zaginionych; dodatkowo od 12 do 15 kolejnych Włochów zostało zlokalizowanych w szwajcarskich szpitalach, gdzie otrzymują niezbędną opiekę medyczną. Wśród rannych są także obywatele Francji, co świadczy o międzynarodowym charakterze tej tragedii. Reynard dodał, że na miejsce zdarzenia skierowano 42 karetki i 13 śmigłowców, co podkreśla skalę operacji ratunkowej i wysiłki podejmowane w celu ratowania życia.

Władze kantonu Valais ogłosiły w czwartek stan wyjątkowy, co jest świadectwem powagi sytuacji. Media przypomniały, że wcześniej w tym tygodniu ogłoszono zakaz korzystania z fajerwerków ze względu na zwiększone zagrożenie pożarowe, co może mieć związek z obecną tragedią. W związku z tym inne turystyczne miejscowości kantonu, takie jak Verbier i Anzere, odwołały zaplanowane na czwartek imprezy z okazji Nowego Roku.

Anzere odwołało tradycyjne przemówienie noworoczne i towarzyszący mu pokaz i koncert orkiestry dętej. Verbier zrezygnowało z pokazu fajerwerków, ale utrzymało tradycję serwowania grzanego wina na centralnym placu miasta. To pokazuje, jak głęboko tragedia wpłynęła na całe społeczeństwo regionu, zmuszając do odwołania świątecznych uroczystości i skupienia się na wsparciu ofiar i ich rodzin.

Szwajcaria. Kilkadziesiąt ofiar pożaru w barze. Tragedia w sylwestrową noc [ZDJĘCIA]