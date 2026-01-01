Pół roku bez kontaktu: bliscy 31-latki spod Buska-Zdroju, który w 2022 r. wyjechała na Wyspy Brytyjskie, zgłosili jej zaginięcie.

Rodzina próbowała nawiązać kontakt z kobietą , ale dopiero interwencja policji przyniosła rezultat.

Kobieta została odnaleziona cała i zdrowa w Anglii. Sprawdź, dlaczego kontakt się urwał i jak zakończyła się ta historia.

Busko-Zdrój. Zaginiona 31-latka odnaleziona po 6 miesiącach

Pół roku próbowała nawiązać kontakt z zaginioną 31-latką spod Buska-Zdroju jej rodzina, ale dopiero interwencja policji pomogła w odszukaniu kobiety. Monika K. wyjechała z Polski już w 2022 r., ale ostatni kontakt z bliskimi miał miejsce pod koniec lipca 2025 r., dlatego o sprawie poinformowano mundurowych. Na szczęście cała historia skończyła się szczęśliwie.

- 31-letnia mieszkanka gminy Busko-Zdrój odnaleziona 👍💪 w Anglii cała i zdrowa. Szanując wolę zainteresowanych nie udzielamy więcej informacji. Dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym🙏🙏🙏. Prosimy o usunięcie wizerunku i danych osobowych ze swoich zasobów - poinformowała w komunikacie na swoim profilu facebookowym Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju.