Zaginiona 31-latka odnaleziona po 6 miesiącach! Jest komunikat policji

Michał Michalak
2026-01-01 20:32

Pochodząca z gminy Busko-Zdrój, ale mieszkająca w Southampton 31-latka została odnaleziono po półrocznych poszukiwaniach. Kobieta kontaktowała się z rodziną po raz ostatni pod koniec lipca 2025 r., ale jej bliscy dopiero teraz zgłosili się na policję. Niedługo po pojawieniu się komunikatu o wszczęciu działań w tej sprawie mundurowi poinformowali, że 31-latka została odnaleziona cała i zdrowa.

  • Pół roku bez kontaktu: bliscy 31-latki spod Buska-Zdroju, który w 2022 r. wyjechała na Wyspy Brytyjskie, zgłosili jej zaginięcie.
  • Rodzina próbowała nawiązać kontakt z kobietą , ale dopiero interwencja policji przyniosła rezultat.
  • Kobieta została odnaleziona cała i zdrowa w Anglii. Sprawdź, dlaczego kontakt się urwał i jak zakończyła się ta historia.

Busko-Zdrój. Zaginiona 31-latka odnaleziona po 6 miesiącach

Pół roku próbowała nawiązać kontakt z zaginioną 31-latką spod Buska-Zdroju jej rodzina, ale dopiero interwencja policji pomogła w odszukaniu kobiety. Monika K. wyjechała z Polski już w 2022 r., ale ostatni kontakt z bliskimi miał miejsce pod koniec lipca 2025 r., dlatego o sprawie poinformowano mundurowych. Na szczęście cała historia skończyła się szczęśliwie.

31-letnia mieszkanka gminy Busko-Zdrój odnaleziona 👍💪 w Anglii cała i zdrowa. Szanując wolę zainteresowanych nie udzielamy więcej informacji. Dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym🙏🙏🙏. Prosimy o usunięcie wizerunku i danych osobowych ze swoich zasobów - poinformowała w komunikacie na swoim profilu facebookowym Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju.

Potężny atak zimy w Polsce

