"Pierwsze takie konklawe, ocalenie świata". Czekamy na biały dym!

To historyczne, wyjątkowe konklawe. "Na konklawe, które rozpoczęło się wczoraj prosimy wręcz o ocalenie świata"

To wyjątkowe konklawe, pierwsze takie w dziejach - takie komentarze słychać coraz częściej, odkąd kardynałowie zebrali się w Watykanie, by głosować nad powołaniem następcy papieża Franciszka. Skąd te opinie? Świat zmienił się nie do poznania od 2013 roku, kiedy wybrano papieża Franciszka. W 2014 roku Rosja zaanektowała Krym i zaczął się konflikt na wschodzie Ukrainy, który eskalował z niespodziewaną siłą w 2022 roku, a w międzyczasie przez wszystkie kraje świata przetoczyła się także pandemia koronawirusa. Jesteśmy na historycznym zakręcie i wielu ludzi oczekuje od kardynałów wręcz "ocalenia świata". "Konklawe, w którym wybrany został papież Franciszek, miało za zadanie ocalenie Kościoła. Na konklawe, które rozpoczęło się wczoraj prosimy wręcz o ocalenie świata" - pisze "La Stampa". "Il Messaggero" stwierdza: "Jest zbyt wiele niewiadomych na tym konklawe i prawdopodobnie przesadne były oczekiwania, że nowy papież zostanie szybko wybrany".

Pierwsze konklawe w czasach ogromnego rozwoju mediów społecznościowych. Są tam i wierni, i kardynałowie, był papież Franciszek

Tymczasem podaje się też mniej wzniosłe powody tego, że to konklawe jest inne niż poprzednie. Zmienił się także "świat wirtualny", ogromny rozwój mediów społecznościowych sprawił, że obrady kardynałów są komentowane przez miliony ludzi na wszelkie sposoby, a nierzadko sami purpuraci używają Facebooka czy platformy X! Przecież w dzisiejszych czasach nawet papież porozumiewa się z wiernymi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Franciszek regularnie, niemal do ostatnich chwil życia publikował tam swoje rozważania. Nic dziwnego, że tuż przed podróżą do Watykanu część kardynałow żegnala swoich obserwatorów w "socialach", pisząc, że przez jakiś czas nie będzie ich w sieci, bo muszą jechać na konklawe. Co z tego wszystkiego wyniknie? Pozostaje nam czekać i wpatrywać się cierpliwie w komin Kaplicy Sykstyńskiej!

Sonda Kogo chcielibyście zobaczyć jako nowego papieża? Kardynała z Ameryki Południowej – Kościół potrzebuje głosu ubogich Kardynała z Afryki – czas na prawdziwą zmianę perspektywy Europejczyka – doświadczenie i tradycja są dziś kluczowe Kogoś młodszego – Kościół potrzebuje oddechu świeżości Nieważne, byle był otwarty i bliski ludziom Nie mam zdania.

Black smoke signalled the end of the first day of the conclave at 21:00, hours after the doors of the Sistine Chapel were closed with the words, "Extra omnes" or "Everyone out."This means the conclave will continue tomorrow morning when the Cardinal electors will gather once… pic.twitter.com/Yyo0BTsdvG— Vatican News (@VaticanNews) May 7, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zaledwie 1 osoba z 20 powalczy o komplet! Pytanie 1 z 10 Która z tych rzek na literę "d" jest najdłuższa? Dniepr Dniestr Don Następne pytanie