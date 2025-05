Kiedy zobaczymy dym z komina na konklawe? Podajemy rozkład dnia!

8 maja to drugi dzień konklawe. Cztery razy zobaczymy dym z komina. Czy będzie biały? Podajemy godziny!

W Watykanie trwa konklawe, a świat czeka z napięciem na ogłoszenie nazwiska nowego papieża. W środę, 7 maja wieczorem, po pierwszym dniu konklawe, z komina Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się czarny dym, co oznaczało, że pierwsze głosowanie nie przyniosło jeszcze żadnego rozstrzygnięcia. Tysiące wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra z napięciem obserwowało ten moment, a nadzieje na szybki wybór papieża zostały odłożone na kolejny dzień. Teraz, w czwartek, kardynałowie przystępują do kolejnych rund głosowań, a świat czeka na sygnał, który ogłosi nowego papieża. Kiedy należy wypatrywać dymu z komina? Podajemy rozpiskę dnia!

Konklawe 2025: Harmonogram głosowań i oczekiwanie na dym

Zgodnie z planem, 8 maja przewidziane są cztery głosowania – dwa rano i dwa po południu. Jeżeli jednak kardynałowie dojdą do porozumienia już w pierwszym porannym głosowaniu, białego dymu z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej można spodziewać się około godziny 10:30. To właśnie ten moment, na który czekają miliony wiernych na całym świecie. O godzinie 8:00 rano elektorzy zgromadzą się w Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego na uroczystej mszy. Następnie, po godzinie 9:00, udadzą się do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie przystąpią do drugiego głosowania. Jeśli dwa poranne głosowania nie przyniosą rezultatu, czarny dym pojawi się około godziny 12:30. Po przerwie na obiad w Domu Świętej Marty, kardynałowie wrócą do Kaplicy Sykstyńskiej o godzinie 16:30 na dwa kolejne głosowania. Jeżeli pierwsze z popołudniowych głosowań zakończy się wyborem papieża, białego dymu można oczekiwać około godziny 17:30. Po drugim głosowaniu dym czarny lub biały pojawi się około godziny 19:30, o ile nie dojdzie do opóźnień, jak miało to miejsce w środę. Do wyboru nowego papieża wymagana jest większość dwóch trzecich głosów, czyli 89 głosów.

Sonda Kogo chcielibyście zobaczyć jako nowego papieża? Kardynała z Ameryki Południowej – Kościół potrzebuje głosu ubogich Kardynała z Afryki – czas na prawdziwą zmianę perspektywy Europejczyka – doświadczenie i tradycja są dziś kluczowe Kogoś młodszego – Kościół potrzebuje oddechu świeżości Nieważne, byle był otwarty i bliski ludziom Nie mam zdania.

Black smoke emerged from the chimney over the Sistine Chapel at 21:00 on Wednesday evening, signalling that a first ballot has been held at the conclave and has concluded without the election of a Pope.https://t.co/hlmAJdskTO pic.twitter.com/AKxuUbDK2g— Vatican News (@VaticanNews) May 7, 2025

QUIZ. Papież Franciszek - Był popularny i lubiany. Sprawdźcie, co wiecie o zmarłym papieżu Pytanie 1 z 10 Jakie imię nosił papież Franciszek przed wyborem na papieża? Jorge Mario Bergoglio Juan Pablo Rodríguez Pedro José Alvarez Następne pytanie