Takie imię wybierze nowy papież?! Tajemnicze słowa Franciszka przypomniane

Papież Franciszek przewidział przyszłość? W 2023 roku wypowiedział imię następnego papieża!

Właśnie dziś, 7 maja, rozpoczyna się konklawe! 133 kardynałów wybierze nowego papieża. Wszystko zacznie się dopiero po południu, o godzinie 16:30, pierwszy dym z komina - czarny, a kto wie, może już biały - zobaczymy jeszcze dziś wieczorem. Być może jeszcze dziś lub jutro dowiemy się, kto zostanie nowym papieżem. Jakie imię może wybrać następca Franciszka? Półtora roku temu papież wypowiedział na ten temat pewne tajemnicze słowa, które dziś zostały przypomniane. Czy przewidział przyszłość? We wrześniu 2023 roku podczas lotu z Mongolii do Rzymu papież Franciszek został zapytany przez dziennikarzy o to, czy odwiedzi Wietnam, na co Ojciec Święty odparł: "Jeśli ja nie pojadę, to na pewno pojedzie Jan XXIV". Nie wiadomo, czemu akurat tak powiedział, ale wywołało to obecnie spekulacje na temat tego, że następca Franciszka może przyjąć imie Jan. Według watykanistów wybór imienia Franciszek jest mało prawdopodobne, a najczęściej wybierane przez papieży imiona to Pius, Grzegorz, Jan, Benedykt, Innocenty, Leon i Klemens. Nikt nigdy nie wybrał imienia Piotr - tak nazywała się tylko pierwsza głowa Kościoła w dziejach.

Kiedy i jak zacznie się konklawe? Jakie są jego zasady? Poznaj najważniejsze informacje

Konklawe rozpoczyna się 7 maja o godzinie 16:30. Właśnie wtedy w procesji uczestniczący w wyborze papieża kardynałowie w uroczystej procesji przejdą z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie rozpoczną się obrady. Wcześniej 7 maja o godzinie 10 w bazylice Świętego Piotra rozpocznie się msza "Pro eligendo Papa" w intencji konklawe. Głosowania będą odbywać się dwa razy rano i dwa razy po południu aż do skutku, czyli do wyboru nowego papieża. Pierwsze głosowanie będzie miało miejsce jeszcze 7 maja. Jeśli któryś z kandydatów dostanie dwie trzecie głosów, będzie można powiedzieć: "Habemus papam", a z komina kaplicy poleci biały dym. Jeśli żaden nie dostanie przynajmniej takiej ilości głosów, dym będzie czarny. O której godzinie zobaczymy dym po raz pierwszy? W 2013 roku, podczas konklawe, w trakcie którego wybrano papieża Franciszka, pierwszy czarny dym pojawił się około 19:40 pierwszego dnia. Kolejne sygnały zapewne będą nadawane około 10:30 rano, w południe, o 17:30 i po 19.

Officials and staff involved in the upcoming Conclave have taken an oath of secrecy.The oath, administered by Cardinal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo of the Holy Roman Church, was taken by all individuals—both clergy and laity— who will be present for the conclave.This… pic.twitter.com/5eQEOpoBTi— Vatican News (@VaticanNews) May 6, 2025

