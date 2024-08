Pies spadł z piątego piętra i zabił 4-latkę! Szokujący wypadek

Pies spadł z tarasu na piątym piętrze prosto na ulicę, trafiając w 4-latkę. Dziecko nie żyje

Ta straszna historia nieco przypomina wydarzenia, które rozegrały się w 2013 roku w Warszawie. Na idącą ulicą przypadkową 28-latkę spadł mężczyzna, który skoczył z okna na siódmym piętrze. On zginął, ona do dziś porusza się na wózku inwalidzkim. W Indiach doszło do dość podobnego zdarzenia, choć z innym finałem. W mieście Mumbra ulicą Dargah szła matka z 4-letnią córką. Jak opowiadał potem "Times od India" wujek dziewczynki, wyszły z budynku Chirag Mansion A-Wing, aby kupić paczkę pieluch w pobliskim sklepie. Nagle na dziecko spadł z wysokości... pies. To niewiarygodne zdarzenie uchwyciła kamera monitoringu znajdująca się na sąsiednim domu. Wideo pojawiło się w mediach społecznościowych. Co się stało?

4-letnia Sana została przetransportowana do szpitala, ale lekarze stwierdzili zgon

Na razie wiadomo tylko tyle, że nieszczęsny psiak z niewyjaśnionych jeszcze powodów spadł z tarasu na piątym piętrze. Skutki wypadku były tragiczne. Na nagraniu widzimy, jak matka podnosi dziecko i w szoku idzie dalej przed siebie, prawdopodobnie szukając pomocy. 4-letnia Sana została przetransportowana do szpitala Chhatrapati Shivaji Maharaj na tomografię komputerową, ale lekarze wykonali tam EKG i stwierdzili zgon dziecka. Tragedia jest tym większa, że rodzice Sany przed jej narodzinami przez osiem lat walczyli z niepłodnością i była ich jedynym dzieckiem.

Zwrot akcji pod koniec wideo. Pies przeżył upadek i trafił do weterynarza

A co z psem? Nagranie z monitoringu, które pojawiło się w mediach społecznościowych, pokazuje nagły zwrot akcji. Początkowo po upadku zwierzę leży bez ruchu pośrodku ulicy. Potem dwie osoby decydują się do niego zbliżyć, wtedy pies podnosi się i staje na łapach! Jak podaje "Times of India", zwierzak z paroma złamaniami trafił do weterynarza w Karnali. Jak podał starszy inspektor policji w Mumbra Anil Shinde, funkcjonariusze sprawdzą, czy właściciel psa miał wymagane zezwolenie na posiadanie zwierzęcia domowego od władz miasta.

Sonda Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe? tak nie

Four-year-old Sana Khan, walking with her mother near her Mumbra house, died after a pet dog fell on her from the fifth-floor terrace of a building. More details 🔗 https://t.co/400Gh36JM7 #Mumbai #Thane pic.twitter.com/qETNAF7se1— The Times Of India (@timesofindia) August 8, 2024

Kraje Azji i ich stolice. Szybki quiz z mapy Pytanie 1 z 10 Które miasto jest stolicą Chin? Tokio Pekin Seul Dalej

Jak rozpoznać, że Twój pies Cię kocha? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.