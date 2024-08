Wszedł na tory, żeby zatrzymać pociąg do Krakowa. Zmusił maszynistę do hamowania

W miniony weekend na Polanie Szymoszkowej doszło do skandalu. Pies wsadzony przez właściciela bez żadnego zabezpieczenia na kolejkę krzesełkową był tak przerażony, że zeskoczył z dużej wysokości. Zdarzenie zostało nagrane przez świadka i wrzucone do sieci. Co jeszcze bardziej bulwersujące, właściciel zwierzaka miał jechać tuż za swoim pupilem, a pod opieką miał jeszcze dwa psy. Te przynajmniej były trzymane na smyczy, niemniej psy w ogóle nie mogą być zabierane na kolejkę krzesełkową. Jest to niezgodne z regulaminem ośrodka narciarskiego na Polanie Szymoszkowej.

Dobrą wiadomością są ustalenia TVN24 wskazujące na to, że pies przeżył upadek z kilku metrów. Niestety bardziej szczegółowy stan jego zdrowia nie jest znany. Poniżej dalsza część artykułu.

Policja milczy w sprawie okoliczności skandalu

Skontaktowaliśmy się z zakopiańską policją, żeby poznać szczegóły bulwersującego incydentu na Polanie Szymoszkowej. Rzecznik jednostki asp. szt. Roman Wieczorek przekazał "Super Expressowi", że w sprawie "toczą się czynności", jednak na razie nie może ujawnić ich przebiegu. Policja nie wyklucza jednak wydania w ciągu kilku dni komunikatu dotyczącego przebiegu postępowania. Na ten moment wygląda więc na to, że właściciel psa wsadzonego na kolejkę krzesełkową nie poniósł konsekwencji swojego zachowania.

