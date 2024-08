Poronin. Senior spacerował po torach, żeby zatrzymać pociąg. Maszynista musiał hamować

W Poroninie maszynista musiał gwałtownie zahamować pociąg ze względu na seniora, który spacerował po torach. Mężczyzna nic sobie nie robił z sygnałów dźwiękowych emitowanych przez nadjeżdżający skład. 80-latek zszedł z torów dopiero, gdy skłonili go do tego świadkowie zdarzenia.

- Tatrzańscy policjanci w minioną niedzielę tj. 28 lipca 2024 roku po godzinie 15 zostali poinformowani, że po torach ma iść starszy mężczyzna z walizką. Mężczyzna nie reagował na sygnały nadjeżdżającego pociągu, a maszynista musiał zatrzymać skład. O możliwym zagrożeniu dyżurna ruchu informowała maszynistów kolejnych pociągów na odcinku od Ustupu do Poronina. Mężczyznę na torach zauważyły przypadkowe osoby i skłoniły go do zejścia na pobocze. Później przejęli seniora tatrzańscy policjanci. 80-latek z rozbrajającą szczerością odpowiedział policjantom, że chciał zatrzymać pociąg i pojechać do Krakowa - poinformował rzecznik zakopiańskich policjantów asp. szt. Roman Wieczorek. Poniżej dalsza część artykułu.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia konsultacji medycznej policjanci przekazali 80-letniego mężczyznę pod opiekę załogi karetki ratunkowej.

- W sezonie turystycznym pod Tatry po zmodernizowanej linii kolejowej dociera dziennie kilkanaście pociągów. Prędkości składów pospiesznych przekraczają miejscami 100 km/h. Przekraczanie torów kolejowych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach tak aby nie doszło do tragedii - wyjaśnia zakopiańska policja.

