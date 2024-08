Wandalizm z Tatrach. Władze parku mają dość bazgrania po skałach

Choć to zachowanie turystów nie wydaje się szczególnie szkodliwe, to władze Tatrzańskiego Parku Narodowego mają z nim duży problem. Chodzi o bazgranie po skałach. Niektórzy turyści czują nieodpartą chęć, by pozostawić ślad po swojej wizycie w Tatrach. Podpisują więc skały własnymi imionami oraz datami pojawienia się na szlaku. Zdarzają się również żartobliwe wpisy, jednak to nie ich treść jest największym problemem, lecz sam fakt ich powstania. Usuwanie bazgrołów ze skał jest bowiem trudnym procesem.

- Z przykrością zauważamy kolejne przypadki wandalizmu na tatrzańskich szlakach. Napisów i graffiti pojawiających się na skałach, nie da się po prostu wymazać. Ich usuwanie to proces wymagający wyniesienia w góry narzędzi i żmudnego, ręcznego ścierania farby. Często jest ona już nie do usunięcia. Ponadto, pracując w ten sposób niestety niszczymy bezpowrotnie roślinność naskalną, a stosowanie środków chemicznych jest wykluczone ze względu na ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Przyjeżdżamy w góry, by podziwiać ich naturalne piękno, a nie ślady po farbach i markerach. Apelujemy, nie podpisujcie się na skałach! Jeden z naszych pracowników lub wolontariuszy będzie ciężko pracował nad usunięciem tych napisów... - apeluje Tatrzański Park Narodowy. Poniżej dalsza część artykułu.

Za bazgranie po skałach grożą konsekwencje prawne

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zachęcają do zgłaszania incydentów, a sprawcom wandalizmu grożą konsekwencjami prawnymi. W najbardziej drastycznych przypadkach sprawy będą kierowane do sądów.

- Zaznaczamy, że za takie zachowanie grożą poważne konsekwencje. Minimalna kara to 500 zł mandatu, sprawa może być także skierowana do sądu. Wykryć sprawców niejednokrotnie jest trudno – jednak zapewniamy, że jest to możliwe: zawsze istnieje ryzyko, że takie działania zostaną zauważone przez czujne oko leśniczego, fotopułapkę lub innych turystów - wyjaśnia TPN.

