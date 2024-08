Dramatyczny wypadek w Nowym Targu. Kobieta ze spadochronem runęła na łąkę

i Autor: Lyuuda/cc0/pixabay Spadochron / zdjęcie ilustracyjne

Poważny wypadek

Kobieta ze spadochronem runęła z dużej wysokości na łąkę. Jest w stanie ciężkim

W Nowym Targu doszło do poważnego wypadku. PAP podaje, że w odległości około 4 kilometrów od miejscowego lotniska została znaleziona ciężko ranna kobieta. Skoczyła on ze spadochronem, ale jej próba zakończyła się upadkiem. Kobieta trafiła do szpitala. Trwa ustalanie okoliczności incydentu.