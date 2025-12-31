W kościele św. Bernardyna ze Sieny u stóp Wawelu znajduje się największa ruchoma szopka w Krakowie, która posiada ponad 100 figurek.

Szopkę można oglądać codziennie do 6 stycznia w godzinach od 6:00 do 19:00, z wyłączeniem czasu trwania mszy świętych.

Niezwykła ruchoma szopka w Krakowie robi furorę! Ma ponad 100 figurek, a jej historia sięga 800 lat

To najpiękniejsza szopka w Krakowie i na pewno najbardziej efektowna. Znajduje się w kościele u podnóża Wzgórza Wawelskiego przy ul. Bernardyńskiej. Można ją oglądać codziennie - aż do dnia 6 stycznia - w godzinach od 6.00 do 19.00, z wyłączeniem czasu trwania mszy świętych. Jej budowa trwała od listopada. Co ciekawe, w każdym roku ułożenie figurek w szopce jest inne. Część z nich jest ruchoma. Tradycja ruchomych szopek sięga korzeniami do zwyczaju organizowania scen bożonarodzeniowych przez franciszkanów, do których należą bernardyni.

To właśnie św. Franciszek z Asyżu, niemal 800 lat temu, zainicjował zwyczaj przedstawiania sceny Narodzenia Pańskiego w Greccio we Włoszech. Ten zwyczaj z czasem rozprzestrzenił się po Europie i dotarł również do Polski. Druga słynna szopka w Krakowie znajduje się w kościele ojców kapucynów, przy ul. Loretańskiej. Jest także ruchomą i do tego najstarszą szopką. Powstała w 1866 r. Od tego czasu można ją oglądać co roku.