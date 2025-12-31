Krakowska choinka znów najpiękniejsza na świecie? Miasto wydało fortunę na iluminacje!

Adrian Teliszewski
2025-12-31 10:07

Krakowska choinka na Rynku Głównym znów olśniewa. W ubiegłym roku została okrzyknięta najpiękniejszą na świecie w prestiżowym rankingu, pokonując drzewka z Nowego Jorku czy Rio de Janeiro. Czy w tym roku powtórzy ten spektakularny sukces? Drzewko, które rozbłysło 6 grudnia, mieni się tysiącami świateł, a jego dekoracje nawiązują do historycznych motywów. Jednak za tą świąteczną magią kryją się gigantyczne koszty. Tegoroczne iluminacje świąteczne kosztowały miasto prawdziwą fortunę, a kwota jest znacznie wyższa niż w roku ubiegłym.

  • Na Rynku Głównym w Krakowie stoi 15-metrowa choinka. W ubiegłym roku drzewko z tej lokalizacji zostało uznane za najpiękniejsze na świecie w rankingu portalu timeout.com.
  • Tegoroczne drzewko zdobi 500 złotych i srebrnych baniek oraz energooszczędne oświetlenie LED, które pobiera tyle energii co czajnik elektryczny.
  • Koszt wszystkich tegorocznych iluminacji świątecznych w Krakowie wyniósł 1,4 miliona złotych, czyli o 660 tysięcy więcej niż rok temu.

Czy krakowska choinka znów zostanie najpiękniejsza na świecie?

Stoi na Rynku Głównym przy kościele Mariackim od początku grudnia. Mieni się na złoto i srebrno tysiącem lampek. W ubiegłym roku choinka z krakowskiego Rynku została uznana za najpiękniejszą na świecie. Według rankingu na brytyjskim portalu timeout.com pokonała choinki z Nowego Jorku, Rio de Janeiro czy Madrytu. W tym roku choinka jest równie piękna jak w poprzednim, a Krakowianie zastanawiają się czy ponownie zostanie wybrana najpiękniejszą.

W tym roku drzewko iglaste ma 15 metrów wysokości i zdobi je 500 baniek nietłukących się. Bańki są inkrustowane w kolorach złotym i srebrnym, a dodatki nawiązują do liści akantu. Oświetlenie LED ma imitować efekt topniejącego lodu. Na czubku drzewka została założona biała śnieżna gwiazda. Oświetlenie jest energooszczędne i ma pobierać tyle energii co domowy czajnik elektryczny. 

Koszt iluminacji zwala z nóg

Świąteczną atmosferę w Krakowie buduje nie tylko piękna choinka, ale także iluminacje ulic odchodzących od Rynku, mostów czy drzewka świąteczne w innych lokalizacjach np. w Nowej Hucie oraz na pl. Wszystkich Świętych. Tegoroczne iluminacje kosztowały miasto 1,4 miliona złotych, to jest o 660 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Cała instalacja zużyje 25 tysięcy kWh.Dla porównania to równowartość rocznego zużycia energii dla kilku gospodarstw a to z kolei oznacza, że koszt zużycia energii wyniesie około 20 tysięcy złotych.

Choinka na krakowskim Rynku rozbłysła
