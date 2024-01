Pies z sześcioma łapami znaleziony w supermarkecie! Finał wyciska łzy z oczu

Co tam się działo?!

Pies z sześcioma łapami znaleziony w supermarkecie! Weterynarze odmienili życie porzuconego spaniela

Ktoś porzucił młodego pieska pod supermarketem - niestety, takie zgłoszenia organizacje zajmujące się ratowaniem zwierząt odbierają każdego dnia. Tym razem ludzie zauważyli, że w rejonie sklepu w Pembrokeshire błąka się młody, czarny spanielek. Kiedy zorientowali, że zwierzak ewidentnie jest sam i nikt się po niego nie zgłasza, postanowili go uratować. Ale kiedy przyjrzeli się bliżej temu psu, zauważyli, że... ma sześć łap! Nietypowy zwierzak trafił pod opiekę weterynarzy z Greenacres Rescue w pobliżu Haverfordwest. Jak podaje BBC, okazało się wtedy, że spaniel to 11-tygodniowa suczka, która urodziła się z pewną deformacją, a mianowicie z dwiema nadmiarowymi, zrośniętymi łapkami i przesuniętą miednicą. By umożliwić zwierzakowi normalne życie, potrzebna była operacja.

Operacja się udała. "Ma się naprawdę dobrze, wróciła do formy, jest szczęśliwym małym pieskiem"

O psie z sześcioma nogami zrobiło się głośno w całej Wielkiej Brytanii. Ludzie uzbierali 15 tysięcy funtów, czyli około 75 tysięcy złotych na skomplikowane operacje, które musiała przejść Ariel, bo takie imię nadano pieskowi przypominającemu nieco Małą Syrenkę z bajki. Były obawy o to, jak skończy się zabieg w szpitalu Langford Vets Small Animal Referral Hospital w Somerset, ale chirurgowi Aaronowi Lutchmanowi udało się uratować wszystkie cztery zdrowe kończyny Ariel, a usunąć nadmiarowe. "Ma się naprawdę dobrze, wróciła do formy, jest szczęśliwym małym pieskiem i mamy nadzieję, że będzie dalej wiodła wspaniałe życie" – powiedział Lutchman BBC. Pies najprawdopodobniej już za kilka dni zostanie wypisany i zamieszka z rodziną zastępczą w Walii.

A dog born with six legs is adjusting to life with just four after having her extra limbs surgically removed. She was named Ariel after the "The Little Mermaid" character because the additional appendage with two paws on the end looked like a flipper. https://t.co/kYTjS4h4II pic.twitter.com/zyYRQMdk4K— ABC7 News (@abc7newsbayarea) January 23, 2024

Ariel, the six-legged dog found dumped in a supermarket car park, has had surgery to remove her extra limbshttps://t.co/sqL1qNjrt4— BBC Wales News (@BBCWalesNews) January 20, 2024

