PILNE! Były doradca prezydenta Ukrainy zabity przed szkołą w Madrycie!

Agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do policyjnego śledztwa, poinformowała, że ​​niezidentyfikowany uzbrojony mężczyzna lub uzbrojeni mężczyźni zastrzelili byłego ukraińskiego polityka Andrija Portnowa przed szkołą na zamożnych przedmieściach Madrytu. "Co najmniej trzy rany postrzałowe". Odprowadzał swoje dzieci do szkoły!