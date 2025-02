PILNE. Katastrofa lotnicza w Toronto! Samolot przewrócił się na lotnisku

Katastrofa lotnicza w Kanadzie. Samolot Delta Airlines pełen pasażerów przewrócił się podczas lądowania w Toronto

Z Kanady napływają dziś, 17 lutego wieczorem czasu polskiego doniesienia o katastrofie lotniczej samolotu pasażerskiego! Maszyna linii Delta Airlines z 80 osobami na pokładzie leciała z Minneapolis w amerykańskim stanie Minnesota do Toronto. Podczas lądowania na międzynarodowym lotnisku Pearson przewróciła się z nieznanych jeszcze przyczyn. Na zdjęciach, które pojawiły się w mediach społecznościowych widać wielką maszynę Bombardier CR900 leżącą na lotnisku do góry kołami. Na razie o dziwo wszystko wskazuje na to, że na szczęście wśród osób, które były na pokładzie Bombardiera nie ma zabitych, ale jest co najmniej kilku rannych, trzy osoby poważniej, według kanadyjskich mediów lokalnych są to dziecko i dwie osoby około 60. roku życia. Do szpitali trafiło w sumie 15 osób,

Bardzo silny wiatr mógł spowodować wywrócenie się samolotu?

Ludzie na filmach widocznych w sieci wychodzą jednak z wywróconego samolotu na zaśnieżoną płytę lotniska o własnych siłach, przynajmniej niektórzy. "Toronto Pearson jest świadome incydentu po lądowaniu z udziałem samolotu Delta Airlines przylatującego z Minneapolis. Ekipy ratunkowe reagują" - poinformowało lotnisko Pearson w oświadczeniu na X. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego doszło do tego wypadku, wstępne spekulacje w sieci mówią między innymi o bardzo silnym wietrze. Czekamy na dalsze informacje.

BREAKING- Toronto had a Delta flight flipped upside down. I got these photos from a friend on the plane. He’s okay. Minnesota to Toronto. pic.twitter.com/DeSoYAlsVo— Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) February 17, 2025

