PILNE. Kim Dzong Un odpalił setki rakiet! Wielka ewakuacja w Korei Południowej

Tylko prowokacja i prężenie muskułów czy początek konfliktu, którym groził szalony północnokoreański dyktator? Dziś, 5 stycznia rano naszego czasu Korea Północna wystrzeliła ponad 200 pocisków artyleryjskich w kierunku południowokoreańskiej wyspy Yeonpyeong, o czym poinformowali dowódcy wojskowi Seulu, nazywając działania Pjongjangu prowokacyjnymi. Zarządzono natychmiastową ewakuację mieszkanców. Przypomnijmy, że ta sama wyspa znalazła się pod ostrzałem Kim Dzong Una już w 2010 roku, wtedy zginęły cztery osoby. Tym razem, jak podaje BBC, pociski szczęśliwie nie dotarły na terytorium Korei Południowej, wszystkie wylądowały w strefie buforowej. Władze w Seulu ogłosiły, że incydent „nie spowodował żadnych szkód dla naszego narodu ani wojska”, jednak dodali, że sytuacja „zagraża pokojowi na Półwyspie Koreańskim i zwiększa napięcie”.

Kim Dzong Un wciąż zaostrza swoją wojenną retorykę. Mówi o wojnie, w tym nuklearnej i wymienia konkretne państwa jako rzekomych agresorów, którym musi odpowiedzieć na ich działania. Jak przekazała państwowa agencja informacyjna KCNA, Kim Dzong Un powiedział, że stosunki między Koreą Południową a Północną stały się "relacjami między dwoma wrogimi krajami w stanie wojny". „To fakt dokonany, że na Półwyspie Koreańskim w każdej chwili może wybuchnąć wojna z powodu lekkomyślnych posunięć wrogów mających na celu inwazję na nas” – stwierdził tyran. Aby odstraszyć Pjongjang, na początku grudnia Waszyngton umieścił okręt podwodny o napędzie atomowym w południowokoreańskim mieście Pusan, odbyły się też wspólne manewry lotnicze z Seulem i Tokio. Kim określił to jako „zamierzone ruchy prowokujące do wojny nuklearnej”. „Musimy szybko zareagować na możliwy kryzys nuklearny i w dalszym ciągu przyspieszać przygotowania do pacyfikacji całego terytorium Korei Południowej poprzez mobilizację wszystkich środków i sił fizycznych, w tym sił nuklearnych, w przypadku sytuacji nadzwyczajnej” – powiedział Kim. Cały czas podkreśla, że sytuacja jest kryzysowa, a kryzys ten jego zdaniem został wywołany przez Seul i Waszyngton.

Wcześniej północnokoreański dyktator nakazał swoim wojskom przygotować się do wojny. Słowa Kim Dzong Una zostały wypowiedziane publicznie podczas drugiego dnia plenum komitetu centralnego rządzącej Partii Pracy Korei (PPK) i zostały zacytowane przez północnokoreańską agencję prasową KCNA. Północnokoreańska agencja prasowa tak relacjonowała przemówienie dyktatora: „Wytyczył bojowe zadania Armii Ludowej oraz przemysłowi zbrojeniowemu, nuklearnemu i obronie cywilnej, aby dodatkowo przyspieszyć przygotowania wojenne, na bazie dogłębnej analizy poważnej sytuacji politycznej i wojskowej na Półwyspie Koreańskim, która osiągnęła ekstremum z powodu bezprecedensowych, wymierzonych przeciwko KRLD, konfrontacyjnych ruchów USA i ich sił wasalnych”. Zagrożeniem jest więc zdaniem Kima nie Rosja, a USA i ich sojusznicy, w tym Polska. Niedawno Pjongjang ogłosił, że z powodzeniem przetestował międzykontynentalny pocisk balistyczny typu Hwasong-18 na paliwo stałe, który mógłby uderzyć w dowolne miejsce na terytorium Stanów Zjednoczonych.

