Ostrzeżenie Polskie Agencji Kosmicznej. 27 lutego o 11:30 na Polskę mogą spadać fragmenty chińskiej rakiety kosmicznej

Co się dzieje?! Pojawił się komunikat o kolejnej rakiecie kosmicznej, której fragmenty mogą spaść na Polskę. Przypomnijmy na początek, że dopiero co w co najmniej czterech miejscach w kraju z kosmosu runęły na nas fragmenty rakiety Falcon 9 należącej do firmy Space X Elona Muska. Nikomu nic się nie stało, ale sytuacja mogła szokować. Polska Agencja Kosmiczna informuje o wielu niepotwierdzonych zgłoszeniach obiektów spadających z nieba, zwłaszcza do stawów oraz o czterech potwierdzonych. Kawałki rakiety Elona Muska spadły na pole w Śliwnie, do lasu w Wirach, na teren hurtowni sprzętu elektrycznego (!) w Komornikach i na skraju lasu w Szamotułach. Czy teraz też szczątki kosmicznej rakiety uderzą głównie w Wielkopolskę? To się okaże. Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) ostrzega - już jutro, 27 lutego około godziny 11:30 na Polskę mogą spaść części chińskiej rakiety Jielong.

Jielong 3 to chińska komercyjna rakieta, która w styczniu wyniosła na orbitę okołoziemską 10 komercyjnych satelitów

Najprawdopodobniej wcześniej spłoną w atmosferze, ale jak pokazał przypadek rakiety Falcon 9, wszystko jest niestety możliwe. Polska nie jest w najgorszej sytuacji, bo największe szanse na kosmiczna niespodziankę będą na Ziemi Ognistej, czyli na wyspie na południowym krańcu Ameryki Południowej. POLSA uspokaja, że najprawdopodobniej wszystko spłonie w atmosferze, a w dodatku amerykańskie obliczenia wskazują na to, że to nie na nas cokolwiek może spaść, tylko na wschodnią Rosję. Niemniej ostrzeżenie wydano. Jielong 3 (CZ-11A) to chińska komercyjna orbitalna rakieta nośna wystrzelona z pływającej platformy na Morzu Żółtym która w styczniu wyniosła na niską orbitę okołoziemską 10 komercyjnych satelitów wzmacniania sygnału nawigacyjnego.

I love the Jielong 3 (Smart Dragon 3), one of the few state operated rockets in China not called long march lolNext launch of it is in august i think pic.twitter.com/ZgBznzuVQu— Brie 🍰🧀 ☭ (@BanhmiBrieoche) July 12, 2024

