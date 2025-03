PILNE. Strzały pod Białym Domem! Jedna osoba ranna

Strzały blisko Białego Domu, ranny jeden mężczyzna. Jest komunikat Secret Service. Gdzie jest prezydent Trump?

Strzały blisko Białego Domu! Jak podają amerykańskie media, m.in. Sky News, w pobliżu siedziby prezydenta Stanów Zjednoczonych funkcjonariusze Secret Service postrzelili mężczyznę, który wymachiwał bronią. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, z 8 na 9 marca czasu lokalnego. Według Sky News uzbrojony człowiek, którego postrzelili agenci, został przetransportowany do szpitala. Prawdopodobnie przyjechał do Waszyngtonu z Indiany. O jego obecności poinformowała agentów Secret Service policja w kontekście zagrożenia samobójstwem. W chwili inhttps://www.se.pl/wiadomosci/swiat/kolejny-zamach-na-trumpa-wiadomo-kim-jest-aresztowany-mezczyzna-aa-YTnT-Crr6-ts26.htmlcydentu Donalda Trumpa nie było w Białym Domu, prezydent USA przebywa w swojej rezydencji w Mar-a-Lago na Florydzie. Nie wiadomo, czy postrzelony mężczyzna zamierzał stworzyć jakieś zagrożenie dla głowy państwa, czy faktycznie zagrażał tylko sam sobie.

Komunikat Secret Service brzmi:

„W niedzielę 9 marca dorosły mężczyzna został postrzelony przez funkcjonariuszy Secret Service USA po zbrojnej konfrontacji z funkcjonariuszami organów ścigania w Waszyngtonie.Wcześniej w sobotę lokalna policja przekazała informacje o osobie o skłonnościach samobójczych, która może udawać się do Waszyngtonu z Indiany. Około północy funkcjonariusze Secret Service natknęli się na zaparkowany samochód tej osoby w pobliżu 17th i F Streets, NW. Zobaczyli również osobę idącą pieszo, odpowiadającą opisowi.Gdy funkcjonariusze się zbliżyli, osoba ta wymachiwała bronią palną i doszło do zbrojnej konfrontacji, podczas której nasi funkcjonariusze oddali strzały.Podejrzany został przetransportowany do szpitala w okolicy, a jego stan jest nieznany. Nie zgłoszono żadnych obrażeń u funkcjonariuszy Secret Service.Incydent jest badany przez Zespół ds. Dochodzeń Siłowych Wydziału Spraw Wewnętrznych Metropolitan Police Department, który bada wszystkie strzelaniny z udziałem funkcjonariuszy organów ścigania w Dystrykcie Kolumbii”.

Pierwszy zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

Zamach na Donalda Trumpa miał miejsce 13 lipca 2024 roku w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump już następnego dnia pojawił się na spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

Drugi zamach na Trumpa, potem eksplozja pod hotelem

Drugi, niedoszły zamach na Trumpa miał miejsce we wrześniu w Palm Beach na Florydzie, gdzie znajduje się jeden z klubów golfowych Donalda Trumpa. Polityk oddawał się właśnie swojej ulubionej rozrywce, czyli grze w golfa, gdy nagle rozległy się strzały! To strzelali agenci Secret Service w ślad za mężczyzną uzbrojonym w karabin AK-47 z celownikiem optycznym. Podejrzany osobnik czaił się w krzakach zaledwie 300 metrów od Trumpa, tuż za ogrodzeniem klubu i celował w polityka. Gdy agenci zauważyli mężczyznę z karabinem, ten porzucił broń i zaczął uciekać, został jednak złapany. Okazało się, że to niejaki Ryan Wesley Routh (58 l.), osoba z przebogatą kartoteką i wyraźnie niezrównoważona. Na początku stycznia doszło do jeszcze innego niepokojącego incydentu. Tesla Cybertruck zaparkowana przed należącym do prezydenta elekta Trump International Hotel w Las Vegas eksplodowała. Zginęła jedna osoba - kierowca wynajętego pojazdu. Siedem osób zostało niegroźnie rannych, budynek nie został uszkodzony. Policja potraktowała to zdarzenie jako prawdopodobny akt terroru, bo w pojeździe umieszczono dużą ilość fajerwerków i paliwo, a także specjalny system detonacji. Donalda Trumpa nie było w Las Vegas w momencie zamachu.

