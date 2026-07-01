PILNE. Wypadek polskiego autokaru w Turcji! Ofiara i 12 rannych

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-01 12:56

Dwunastu Polaków zostało lekko rannych po wypadku autokaru w tureckiej Antalyi. Autobus, którym podróżowało 30 osób, zderzył się z samochodem osobowym. Kierowca osobowego auta zginął na miejscu. Polski konsul jest w kontakcie ze szpitalami i organizatorami wycieczki. Tureckie służby wyjaśniają przyczyny wypadku.

Wypadek polskiego autokaru
Autor: BirGün Gazetesi/ X (Twitter)

Wypadek autokaru z Polakami w Turcji. 12 osób trafiło do szpitala, zginął kierowca osobówki

Wypadek autokaru z Polakami w Turcji! Dramat rozegrał się dziś, w środę 1 lipca około godz. 5 rano czasu lokalnego w Antalyi na południu Turcji. Autokar, którym podróżowało 30 obywateli Polski, zderzył się z samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia zginął kierowca auta. Jak przekazał dziennikarzom rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór, 12 osób zostało przewiezionych do szpitali. Wszyscy poszkodowani odnieśli lekkie obrażenia. – Stan żadnej z tych osób nie wskazuje na poważne zagrożenie życia – poinformował rzecznik MSZ telewizji TVN24. Według tureckich mediów do wypadku doszło na autostradzie Konya–Antalya, w rejonie dzielnicy Güçlüköy. Po zderzeniu świadkowie natychmiast wezwali służby ratunkowe.

Polski konsul pozostaje w stałym kontakcie ze szpitalami oraz organizatorami wycieczki

Na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz żandarmerię. Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Manavgacie i Alanyi. Tureckie służby prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny wypadku. Polski konsul pozostaje w stałym kontakcie ze szpitalami oraz organizatorami wycieczki. Służby dyplomatyczne monitorują sytuację i na bieżąco zbierają informacje o stanie zdrowia poszkodowanych. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do zderzenia autobusu z samochodem osobowym. Szczegóły mają ustalić tureckie służby prowadzące dochodzenie. MSZ zapewnia, że śledzi rozwój sytuacji i utrzymuje kontakt z osobami odpowiedzialnymi za opiekę nad polskimi turystami. Według dotychczasowych informacji wszyscy ranni są pod opieką lekarzy, a ich obrażenia nie zagrażają życiu. 

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TURCJA
WYPADEK POLSKIEGO AUTOKARU