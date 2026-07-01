Nie żyje wokalista legendarnej grupy! Zmarł po krótkiej, agresywnej chorobie

O śmierci Victor'a Willis'a poinformowali przyjaciele za pośrednictwem oficjalnego profilu zespołu na Facebooku.

Rodzina wokalisty ma prośbę

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Victora Willisa, głównego wokalisty Village People. Victor odszedł 30 czerwca 2026 roku po krótkiej, ale agresywnej chorobie. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności

- napisano w opublikowanym oświadczeniu.

Victor Willis był współzałożycielem Village People i charakterystycznym głosem największych przebojów formacji. Współtworzył takie światowe hity jak "YMCA", "Macho Man" oraz "In the Navy", które na stałe zapisały się w historii muzyki disco i do dziś są rozpoznawalne na całym świecie.

Czytaj także: Już po pogrzebie Clive'a Davisa. Gdy wynosili trumnę z synagogi, omal im nie upadła! Pożegnały go wielkie gwiazdy, w tym Adrien Brody z ukochaną

Zaczynał u ojca w kościele

Muzyk urodził się w 1951 roku i rozpoczynał karierę muzyczną śpiewając gospel w kościele prowadzonym przez swojego ojca. Później występował na Broadwayu, zanim dołączył do projektu stworzonego przez producenta Jacques'a Moralego. To właśnie z Village People osiągnął międzynarodową sławę pod koniec lat 70., stając się jednym z symboli ery disco.

Victor Willis opuścił zespół w 1980 roku, ale po latach wrócił do Village People i ponownie stanął na jego czele jako wokalista. Był także autorem głośnej batalii o prawa autorskie do największych przebojów grupy, dzięki której odzyskał udziały w prawach do części utworów, które współtworzył.

Fani pogrążyli się w żałobie

Śmierć Victora Willisa poruszyła fanów na całym świecie. W krótkim komunikacie zespół oraz rodzina poprosili o uszanowanie ich prywatności w czasie żałoby.

Zobacz też: Seweryn Krajewski ułożył sobie życie z dala od Polski. Co się dziś dzieje z legendarnym muzykiem?

11