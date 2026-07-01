Nie żyje wokalista legendarnej grupy! Zmarł po krótkiej, agresywnej chorobie

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-01 12:07

Świat muzyki pogrążył się w żałobie. Nie żyje Victor Willis - współzałożyciel i wieloletni wokalista legendarnej grupy Village People. Artysta zmarł 30 czerwca po krótkiej, bardzo agresywnej chorobie. Miał 74 lata.

Victor Willis i zespół Village People na scenie. O śmierci legendarnego wokalisty przeczytasz na SE.
Autor: original.villagepeople/ Instagram

O śmierci Victor'a Willis'a poinformowali przyjaciele za pośrednictwem oficjalnego profilu zespołu na Facebooku. 

Rodzina wokalisty ma prośbę

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Victora Willisa, głównego wokalisty Village People. Victor odszedł 30 czerwca 2026 roku po krótkiej, ale agresywnej chorobie. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności

- napisano w opublikowanym oświadczeniu.

Victor Willis był współzałożycielem Village People i charakterystycznym głosem największych przebojów formacji. Współtworzył takie światowe hity jak "YMCA", "Macho Man" oraz "In the Navy", które na stałe zapisały się w historii muzyki disco i do dziś są rozpoznawalne na całym świecie.

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Zaczynał u ojca w kościele

Muzyk urodził się w 1951 roku i rozpoczynał karierę muzyczną śpiewając gospel w kościele prowadzonym przez swojego ojca. Później występował na Broadwayu, zanim dołączył do projektu stworzonego przez producenta Jacques'a Moralego. To właśnie z Village People osiągnął międzynarodową sławę pod koniec lat 70., stając się jednym z symboli ery disco.

Victor Willis opuścił zespół w 1980 roku, ale po latach wrócił do Village People i ponownie stanął na jego czele jako wokalista. Był także autorem głośnej batalii o prawa autorskie do największych przebojów grupy, dzięki której odzyskał udziały w prawach do części utworów, które współtworzył.

Fani pogrążyli się w żałobie

Śmierć Victora Willisa poruszyła fanów na całym świecie. W krótkim komunikacie zespół oraz rodzina poprosili o uszanowanie ich prywatności w czasie żałoby.

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