Pilny komunikat USA w sprawie i Rosji Białorusi! "Należy natychmiast stamtąd wyjechać"

Władze USA wzywają swoich obywateli, by natychmiast opuścili Białoruś i Rosję oraz nie podróżowali do tych krajów. Będą zamknięte granice?

Co się dzieje? Chociaż wojna na Ukrainie trwa już półtora roku, Stany Zjednoczone dopiero teraz wydały komunikat o tym, by absolutnie nie wyjeżdżać do Rosji i na Białoruś, zaś swoich obywateli, którzy już tam przebywają, USA wzywają do szybkiego opuszczenia tych krajów, najlepiej przez granice z Litwą i Łotwą albo samolotem. Komunikat podała białoruska ambasada Stanów Zjednoczonych. Przebywający na Białorusi obywatele Stanów Zjednoczonych "powinni stąd natychmiast wyjechać" - czytamy w komunikacie. Jaki podano powód? Ambasada przypomina, że zamykane są niektóre przejścia graniczne z Litwą, a władze Polski nie wykluczają zamknięcia swoich.

"Ze względu na wzmacnianie rosyjskiej obecności wojskowej na Białorusi, arbitralne stosowanie miejscowego prawa"

„Nie wyjeżdżajcie na Białoruś z uwagi na to, że władze białoruskie stale ułatwiają nieuzasadniony rosyjski atak na Ukrainę, ze względu na wzmacnianie rosyjskiej obecności wojskowej na Białorusi, arbitralne stosowanie miejscowego prawa, potencjalne niepokoje społeczne, ryzyko zatrzymania oraz ograniczone możliwości ambasady w pomaganiu amerykańskim obywatelom mieszkającym na Białorusi lub tam przyjeżdżającym” – pisze ambasada USA i zaleca, by jej obywatele mieli zawsze paszport przy sobie i śledzili media pod kątem "nagłych wydarzeń".

