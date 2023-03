Broń jądrowa na Białorusi?! Przerażająca zapowiedź Putina, to się naprawdę dzieje!

Nikogo, kto interesuje się bandycką rosyjską napaścią na Ukrainę, nie dziwi już zupełnie informacja o stosowaniu przez Władimira Putina tzw. nuklearnego szantażu. Tym razem jednak od słów ma on również przejść do czynów! Jak przypomina dziennik.pl, o trwających rozmowach w sprawie rosyjskiej wersji programu „nuclear sharing” informowały już wcześniej władze w Mińsku. Ostatnio Alaksandr Łukaszenką zrobił to 22 marca, gdy powiedział, że „Rosja dostarczy nam pociski z prawdziwym uranem”. W rozmowie z gazetą mówiła o tym również białoruska ekspertka Hanna Lubakowa z Atlantic Council. - Łukaszenka od co najmniej 2021 r. wspominał, że chciałby mieć broń nuklearną na terytorium Białorusi. Z jego punktu widzenia potwierdzałoby to jego wartość i znaczenie dla Rosji, ale i państw zachodnich. Ale dopóki Mińsk nie będzie miał wpływu na decydowanie w sprawie ewentualnego użycia tej broni, niewiele się zmieni w sensie politycznym - informowała.

Zapowiedź Putina

Prezydent Rosji w rozmowie nagranej na potrzeby cotygodniowego programu "Moskwa. Kreml. Putin” na kanale Rossija 1 oznajmił, że marzenie Łukaszenki się teraz spełni! - USA robią to od dziesięcioleci, dawno rozmieścili u swoich sojuszników taką broń. My zrobimy to samo (...) 10 samolotów białoruskich sił powietrznych jest już gotowych do zastosowania broni tego rodzaju. Przekazaliśmy Białorusi zestawy Iskander, które także mogą posłużyć jako jej nośnik. 1 lipca skończymy budowę składu dla taktycznej broni jądrowej - poinformował Putin.

Reakcja Litwy

Na słowa Putina szybko zareagowało mocno m.in. litewskie MSZ. - Są to desperackie kroki Putina i Łukaszenki w celu wywołania kolejnej fali napięcia i destabilizacji w Europie. Działania te głębiej wciągają Białoruś w wojnę z Ukrainą i w konfrontację z demokratycznym światem (...) Białoruś - która w coraz większym stopniu traci suwerenność, pomaga i podżega do rosyjskiej agresji - coraz mocniej włącza się w rosyjskie plany wojskowe, stając się dodatkowym czynnikiem ryzyka dla regionu bałtyckiego (...) Rozmieszczenie przez Rosję broni jądrowej na Białorusi wywołałoby nową falę napięcia i destabilizacji w Europie - poinformowano, dodając, że w takiej sytuacji będą oni nakłaniać swoich partnerów euroatlantyckich do wprowadzenia nowych sankcji przeciwko Rosji.

