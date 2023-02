Łukaszenka grozi Polsce. "Decyzje zapadły. Jeśli nie zrozumieją, wzmocnimy odpowiedź"

Biden ujawnia, co zestrzelono nad USA! Czy to było UFO?

Aleksandr Łukaszenka grozi Polsce po zamknięciu przejścia w Bobrownikach. "Na początku odpowiemy łagodnie. Jeśli nie zrozumieją, wzmocnimy odpowiedź"

Rosyjska i białoruska propaganda działają na pełnych obrotach. Wystarczy się o tym przekonać, czytając komentarze pod jakimkolwiek artykułem. Te pisane przez tak zwane trolle są łatwo rozpoznawalne. Ale absurdalne oskarżenia i groźby padają też z ust polityków. Celuje w tym m.in. Aleksandr Łukaszenka. Tym razem białoruski dyktator zareagował na zamknięcie przejścia granicznego w Bobrownikach, które jest polską reakcją na wyrok ośmiu lat więzienia dla działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Łukaszenka nie ma sobie nic do zarzucenia i twierdzi, że zamknięcie granicy to "prowokacja". "Z ekonomicznego punktu widzenia Polska i Litwa ciągle prowokują. Zrzucają odpowiedzialność na mnie. Zamknęli przejścia. Co to jest? To jest prowokacja ekonomiczna. Myślimy, jak na to zareagować. Decyzje zapadły. Na początku odpowiemy łagodnie. Jeśli nie zrozumieją, wzmocnimy odpowiedź. Mamy wystarczającą siłę nacisku" - powiedział białoruski dyktator. Jak dodał, zacznie wojnę z Ukrainą lub z "sąsiednimi państwami" tylko wtedy, gdy to jego kraj zostanie zaatakowany i jeśli "pojawią się zagrożenia dla bezpieczeństwa Białorusi". "Jestem także gotów prowadzić tę wojnę wspólnie z Rosjanami z terytorium Białorusi, jeśli ktokolwiek, choćby jeden żołnierz, przyjdzie na naszą ziemię z bronią" – powiedział Łukaszenka, cytowany przez BBC.

Propagandyści Putina rozpowszechniają plotki o tym, że Polska chce napaść na Białoruś. Putin namawia Łukaszenkę do napaści na Ukrainę

Ale teza o tym, że zagrożenie dla Białorusi faktycznie powstaje w Polsce, jest już lansowana przez putinowską propagandę. Jak poinformował na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, jest to reakcja Rosji i Białorusi na zamknięcie przejścia w Bobrownikach. "Po początkowych próbach stosowania nacisku informacyjnego na Polskę – poprzez stymulowanie protestów społecznych, Rosja i Białoruś sięgają po insynuacje i oskarżenia" – napisał Żaryn. Tymczasem już dziś Putin spotka się z Łukaszenką w Mińsku. "Łukaszenka, jak może, opiera się, by nie zmuszono go do aktywnego, bezpośredniego udziału w wojnie przeciwko naszemu narodowi. Myślę, że w piątek odbędzie się kolejne spotkanie, podczas którego znowu będą go nakłaniać do zmiany punktu widzenia" - powiedział Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Belarus hosts military exercises near the border with Poland #AFPvideos pic.twitter.com/YojiiQLuja— AFP News Agency (@AFP) February 14, 2023

