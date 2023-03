Piqué żeni się z młodą kochanką? To już pewne. "Pierwszy taniec do piosenki Shakiry"?

Wielka bójka w parlamencie. Dantejskie sceny. O co poszło?! [WIDEO]

To właśnie dla niej Gerard Piqué (36 l.) kompletnie stracił głowę i zniszczył swój związek z Shakirą (46 l.). 23-letnia studentka, Clara Chía, która potajemnie spotykała się z piłkarzem, gdy ten wciąż był związany z matką swoich dwóch synów, już nie jest słodką tajemnicą Piqué. Od pewnego czasu para chętnie pokazuje się razem, udostępnia też wspólne fotki. Na tym jednak nie koniec, wygląda bowiem na to, że ten związek to coś więcej niż romans i już wkrótce może zaprowadzić zakochanych przed ołtarz.

Piqué bierze ślub? Jego ukochana chce, by było skromnie

Hiszpańskie media trąbią o niedawnej kolacji, na którą piłkarz zabrał swoją miłość, a na której podobno nie przestawali mówić o ślubie. O szczegółach donosi dziennikarka Monica Vergara. W programie Emmy Garcíi, którego była gościem, ujawniła w weekend, że była świadkiem tej sensacyjnej ślubnej rozmowy. "Clara Chía powiedziała Piqué, że chce, aby jej ślub był bardzo intymną, prywatną sprawą, tylko z rodziną i bliskimi przyjaciółmi, i że nie chce tego nigdzie ogłaszać" - mówiła Vergara. Dodała, że widać, że łączy ich miłość. "Ona miesza mu kawę, on ją tuli, nie odrywają od siebie wzroku, szepczą, chcą ciągle być blisko".

Piqué powie sakramentalne "tak"? "Niech mu zagrają piosenkę Shakiry"

Jak na ślubne plany swojego eks zareaguje Shakira, która nigdy nie wyszła za piłkarza? Wiadomo, że wkrótce na stałe wyjedzie z Hiszpanii do Miami. Ma zamiar to zrobić wraz z synami, 10-letnim Milanem i 8-letnim Sashą. Przeprowadzka jest planowana na 1 kwietnia. Opinia publiczna stoi raczej po stronie zdradzonej Shakiry, wytykając piłkarzowi niedojrzałość i nieuczciwość. "Pierwszy taniec na ślubie Piqué powinien być do piosenki Shakiry" - kpią z niego Internauci.

Gerard Piqué y Clara Chía ya hablan de boda a punto de celebrar su primer aniversario juntos https://t.co/9tdhXPMKGx— Lecturas (@Lecturas) March 7, 2023

