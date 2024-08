Po prostu nie do wiary, jaka pogoda będzie we wrześniu! Antycyklon atakuje Europę!

Szokujące prognozy pogody na wrzesień! 40 stopni Celsjusza i najwyższy alert. Antycyklon z Afryki zmierza także do naszej części Europy

Upały w Europie są w tym roku tak dotkliwe, że stowarzyszenia nauczycieli we Włoszech domagają się rozpoczęcia roku szkolnego dopiero w październiku. 40 stopni we Florencji czy w Rzymie - takie temperatury nikogo już nie dziwią. Ale jeśli mieszkańcy Europy mają dosyć upałów, to muszą uzbroić się w cierpliwość. Przynajmniej na razie nie widać na horyzoncie żadnego ochłodzenia i żadnej jesieni. Meteorolodzy ostrzegają przed niebywale gorącym wrześniem! Według prognoz Atmospheric G2 i Maxar Technologies Inc cytowanych przez Bloomberga, podczas pierwszych dni miesiąca temperatury na naszym kontynencie mają być od 5 do 8 stopni Celsjusza wyższe od 30-letniej średniej. Najgorzej ma być we Włoszech, ale i naszą część Europy muśnie upalny antycyklon. Południowe Niemcy, Bałkany, Ukraina i kraje bałtyckie też muszą być gotowe na skwar lejący się z nieba.

Ministerstwo zdrowia ostrzega, że tak silny skwar jest już groźny nie tylko dla seniorów czy dzieci, ale dla całej populacji

Najgorzej jednak ma być oczywiście na południu kontynentu. Dziś, w piątek 30 sierpnia w wielu włoskich miastach obowiązuje najwyższy stopień alarmu z powodu fali upałów. Tak jest w Rzymie i Florencji, Bari, Brescii, Frosinone, Latinie, Perugii i Trieście. Ministerstwo zdrowia ostrzega, że tak silny skwar jest już groźny nie tylko dla seniorów czy dzieci, ale dla całej populacji. Temperatury przyniesione przez antycyklon afrykański mają tam na początku września sięgnąć 38-40 stopni. Meteorolodzy cytowani przez IlMeteo.it twierdzą, że ochłodzenie nastąpi najwcześniej 7-8 września.

Climatological summer is ending in Europe with unusual heat specially in Central Eastern parts with temperatures >35C in Germany,Austria,etc.While the heat will easy in some areas, it will persist into September in the East and September records will fall in several countries. pic.twitter.com/w65pUBQJ0T— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) August 29, 2024

Europe is set for an unusually warm start to September, following a summer of heat waves and drought in the southeast of the continent https://t.co/0lwOxubftC— Bloomberg (@business) August 30, 2024

