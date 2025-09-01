Podano przełomowe informacje. Zabójca Andrija Parubija zatrzymany

Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija we Lwowie

Władze Ukrainy w nocy z 31 sierpnia na 1 września poinformowały o zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o zabójstwo byłego przewodniczącego Rady Najwyższej, Andrija Parubija. O ujęciu sprawcy powiadomił w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski. "Rozmawiałem z prokuratorem generalnym Rusłanem Krawczenką. Poinformował mnie o dalszych krokach proceduralnych dotyczących podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija. Podejrzany złożył wstępne zeznania. Obecnie trwają pilne czynności śledcze w celu ustalenia wszystkich okoliczności tego zabójstwa" - napisał prezydent Ukrainy na platformie X i na Telegramie. Jak ujawnili minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko oraz szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk, zatrzymania dokonano w obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju. Według Kłymenki zbrodnia była starannie przygotowana – sprawca obserwował ruchy ofiary, zaplanował trasę ataku oraz drogę ucieczki.

Zabójstwo we Lwowie. Sprawca udawał kuriera na rowerze elektrycznym, strzelał na ulicy

Do zabójstwa znanego ukraińskiego polityka doszło w sobotni poranek, 3o sierpnia przed domem Andrija Parubija we Lwowie. 54-letni były przewodniczący Rady Najwyższej został zaatakowany przez mężczyznę, który poruszał się na rowerze elektrycznym, udając kuriera jednej z firm. W kierunku Parubija rowerzysta oddał około ośmiu strzałów z broni krótkiej. Polityk zginął na miejscu. Prezydent Zełenski podziękował służbom za szybkie i skoordynowane działania. "Wszystkie okoliczności tego makabrycznego morderstwa muszą zostać wyjaśnione. To kwestia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny" - podkreślił.

Kim był Andrij Parubij? "Aktywny uczestnik Euromajdanu"

Parubij był jedną z kluczowych postaci ukraińskiej sceny politycznej ostatnich dwóch dekad. W latach 2016–2019 pełnił funkcję przewodniczącego parlamentu. Wcześniej był aktywnym uczestnikiem Euromajdanu – protestów z lat 2013–2014, które odbywały się pod hasłem zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Uroczystości pogrzebowe Andrija Parubija odbędą się jutro, 2 września na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

I spoke with Prosecutor General Ruslan Kravchenko. He reported on the next procedural steps regarding the suspect in the murder of Andriy Parubiy. The suspect has given an initial testimony. Urgent investigative actions are currently underway to establish all the circumstances of…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2025

🇺🇦⚡ NEW: Former Ukrainian Rada Speaker Andriy Parubiy was assassinated in Lviv, western Ukraine. ➡️ The attacker, believed to be a courier on a motorbike, fired 08 shots, ki!!ing him before emergency services arrived. A manhunt is underway to capture the gunman. pic.twitter.com/5SAl0KY9TW— OsintWorld 🍁 (@OsiOsint1) August 30, 2025

