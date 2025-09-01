Podano przełomowe informacje. Zabójca Andrija Parubija zatrzymany

Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija we Lwowie
Władze Ukrainy w nocy z 31 sierpnia na 1 września poinformowały o zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o zabójstwo byłego przewodniczącego Rady Najwyższej, Andrija Parubija. O ujęciu sprawcy powiadomił w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski. "Rozmawiałem z prokuratorem generalnym Rusłanem Krawczenką. Poinformował mnie o dalszych krokach proceduralnych dotyczących podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija. Podejrzany złożył wstępne zeznania. Obecnie trwają pilne czynności śledcze w celu ustalenia wszystkich okoliczności tego zabójstwa" - napisał prezydent Ukrainy na platformie X i na Telegramie. Jak ujawnili minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko oraz szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk, zatrzymania dokonano w obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju. Według Kłymenki zbrodnia była starannie przygotowana – sprawca obserwował ruchy ofiary, zaplanował trasę ataku oraz drogę ucieczki.
Zabójstwo we Lwowie. Sprawca udawał kuriera na rowerze elektrycznym, strzelał na ulicy
Do zabójstwa znanego ukraińskiego polityka doszło w sobotni poranek, 3o sierpnia przed domem Andrija Parubija we Lwowie. 54-letni były przewodniczący Rady Najwyższej został zaatakowany przez mężczyznę, który poruszał się na rowerze elektrycznym, udając kuriera jednej z firm. W kierunku Parubija rowerzysta oddał około ośmiu strzałów z broni krótkiej. Polityk zginął na miejscu. Prezydent Zełenski podziękował służbom za szybkie i skoordynowane działania. "Wszystkie okoliczności tego makabrycznego morderstwa muszą zostać wyjaśnione. To kwestia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny" - podkreślił.
Kim był Andrij Parubij? "Aktywny uczestnik Euromajdanu"
Parubij był jedną z kluczowych postaci ukraińskiej sceny politycznej ostatnich dwóch dekad. W latach 2016–2019 pełnił funkcję przewodniczącego parlamentu. Wcześniej był aktywnym uczestnikiem Euromajdanu – protestów z lat 2013–2014, które odbywały się pod hasłem zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Uroczystości pogrzebowe Andrija Parubija odbędą się jutro, 2 września na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.