Podano przełomowe informacje. Zabójca Andrija Parubija zatrzymany

2025-09-01

Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo we Lwowie byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija - poinformował w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Nie ujawnił, kim dokładnie jest ta osoba i jakiej jest narodowości. 54-letni Parubij został zastrzelony w sobotę, 30 sierpnia przed swoim domem. Sprawca udający kuriera oddał około ośmiu strzałów w stronę polityka, zabijając go na miejscu.

Andrij Parubij nie żyje

Autor: AP Photo/Efrem Lukatsky/ East News

Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija we Lwowie

Władze Ukrainy w nocy z 31 sierpnia na 1 września poinformowały o zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o zabójstwo byłego przewodniczącego Rady Najwyższej, Andrija Parubija. O ujęciu sprawcy powiadomił w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski. "Rozmawiałem z prokuratorem generalnym Rusłanem Krawczenką. Poinformował mnie o dalszych krokach proceduralnych dotyczących podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija. Podejrzany złożył wstępne zeznania. Obecnie trwają pilne czynności śledcze w celu ustalenia wszystkich okoliczności tego zabójstwa" - napisał prezydent Ukrainy na platformie X i na Telegramie. Jak ujawnili minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko oraz szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk, zatrzymania dokonano w obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju. Według Kłymenki zbrodnia była starannie przygotowana – sprawca obserwował ruchy ofiary, zaplanował trasę ataku oraz drogę ucieczki.

Zabójstwo we Lwowie. Sprawca udawał kuriera na rowerze elektrycznym, strzelał na ulicy

Do zabójstwa znanego ukraińskiego polityka doszło w sobotni poranek, 3o sierpnia przed domem Andrija Parubija we Lwowie. 54-letni były przewodniczący Rady Najwyższej został zaatakowany przez mężczyznę, który poruszał się na rowerze elektrycznym, udając kuriera jednej z firm. W kierunku Parubija rowerzysta oddał około ośmiu strzałów z broni krótkiej. Polityk zginął na miejscu. Prezydent Zełenski podziękował służbom za szybkie i skoordynowane działania. "Wszystkie okoliczności tego makabrycznego morderstwa muszą zostać wyjaśnione. To kwestia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny" - podkreślił.

Kim był Andrij Parubij? "Aktywny uczestnik Euromajdanu"

Parubij był jedną z kluczowych postaci ukraińskiej sceny politycznej ostatnich dwóch dekad. W latach 2016–2019 pełnił funkcję przewodniczącego parlamentu. Wcześniej był aktywnym uczestnikiem Euromajdanu – protestów z lat 2013–2014, które odbywały się pod hasłem zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Uroczystości pogrzebowe Andrija Parubija odbędą się jutro, 2 września na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

