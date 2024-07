Pokazali, jak przerabiają zdjęcia Łukaszenki! Dyktator tak naprawdę nie wygląda?

Sekretny list do księżnej Kate! Przysłał go książę Harry?!

Co się dzieje z Alaksandrem Łukaszenką? Spekulacje na temat stanu zdrowia białoruskiego prezydenta krążą po świecie nie od dziś. Teraz temat wraca za sprawą dwóch przedstawicieli białoruskiej opozycji, którzy publikują w mediach społecznościowych nieprzerobione w programie graficznym zdjęcia dyktatora oraz film pokazujący jego ostatnie spotkanie z Władimirem Putinem w cerkwi. Paweł Latuszka napisał o tym, jak wypada porównanie przerobionego zdjęcia Łukaszenki stworzonego na potrzeby odbiorcy w Białorusi i wykonanego w tych samych okolicznościach, niemal w tym samym momencie, ale nieprzerobionego. "Rosyjska propaganda pokazała prawdziwe zdjęcie Łukaszenki. To nie przypadek. Dyktator wygląda źle i jest to bardzo widoczne. Nasze źródła mówią, że ma cukrzycę. Problemy zdrowotne Łukaszenki często pojawiają się w wiadomościach. Czy demokratyczny świat będzie gotowy wesprzeć Białorusinów w tym decydującym dniu?" - napisał Paweł Latuszka. "Łukaszenka wygląda na chorego. Już od jakiegoś czasu. Rzadko możemy go zobaczyć bez Photoshopa" - dodaje Franak Viaczorka, inny opozycjonista, pokazując film ze spotkania Łukaszenki z Putinem w cerkwi.

Plotki o rzekomo złym stanie zdrowia Alaksandra Łukaszenki krążą po świecie od zeszłego roku

Plotki o rzekomo złym stanie zdrowia Alaksandra Łukaszenki nasiliły się podczas ubiegłorocznej wizyty białoruskiego dyktatora w Moskwie z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa. Alaksandr Łukaszenka wyglądał słabo i smutno, miał bandaż na ręce. Potem tłumaczył, że złapał infekcję wirusową. "Jeśli ktoś myśli, że umrę, niech się uspokoi" - mówił potem białoruski prezydent. Na początku lipca tego roku plotki o jego rzekomo fatalnym zdrowiu wróciły. Doniesienia na ten temat publikowały niezależna rosyjska telewizja Dożd oraz portal Charter97. Według telewizji Dożd podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Astanie Łukaszenka nagle poczuł się bardzo źle, a jego stan „zaczął się gwałtownie pogarszać na oczach uczestników szczytu”.

Charter97: „Łukaszenka stracił przytomność na szczycie z powodu nieuleczalnej choroby"

"Następnego dnia, w czwartek, przemawiał na szczycie, spotykał się z głowami państw, ale było jasne, że wygląda gorzej niż dwa dni temu i dzień wcześniej, kiedy w mundurze brał udział w paradzie w Mińsku. Jego twarz była blada, a mowa nie była zbyt pewna" – powiedział autor programu w TV Dożd Michaił Fishman. Jak zdradził dziennkarzom anonimowy informator, „Łukaszenko jest bardzo ciężko chory”, ale nie wiadomo, na co. W tej kwestii dalej idzie portal Charter97. „Łukaszenka stracił przytomność na szczycie z powodu nieuleczalnej choroby. Tak było już kilka razy. Upał, pośpiech, stres, nerwy. Lubi dobrze wypić" - podawało to źródło.

"Zdiagnozowano u niego zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego"

Charter97 pokusił się nawet o podanie nazwy choroby Łukaszenki. "W maju 2023 roku Łukaszenka przeszedł drobną operację, po czym w ciężkim stanie trafił do szpitala. Wtedy po raz pierwszy zdiagnozowano u niego zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego" - piszą dziennikarze. Podobno białoruski dyktator bierze bardzo drogie leki. Co na to on sam? Przyznał już na Białorusi, że lipiec oznacza dla niego bardzo napięty grafik i "trudne dni".

i Autor: x.com

Russian propaganda showed real photo of Lukashenko. It`s not a coincidence. The dictator looks bad and it is very noticeable. Our sources say, he has diabetes. Lukashenko's health problems often pop up in the news.Will the democratic world be ready to support the #Belarusians on… pic.twitter.com/Jm2ofnTooe— Pavel Latushka (@PavelLatushka) July 26, 2024

