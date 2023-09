Pokazali, jak wyglądał Putin 30 lat temu! Tego się nie spodziewasz

Ujawniono nagrania z Putinem sprzed 30 lat. Późniejszy dyktator wyglądał zupełnie inaczej. Zaskakująca fryzura i styl lat 90.

Kim jest ten poczciwina w kolorowym dresie, z niedbałą fryzurą? Trzeba dobrze się przyjrzeć, żeby odgadnąć, że to nikt inny, tylko Władimir Putin. Fińska telewizja Yle opublikowała krążące po internecie nagrania z wakacji przyszłego rosyjskiego prezydenta, jakie spędził kiedyś z rodziną w Finlandii. Był to sam początek lat dziewięćdziesiątych. Związek Radziecki właśnie się rozpadał, a Putin był wtedy szefem Komisji Spraw Zagranicznych w biurze burmistrza Petersburga Anatolija Sobczaka. Nie był jeszcze bajecznie bogaty, nie miał drogich garniturów ani sztabu ochroniarzy. Wyglądał zupelnie zwyczajnie i doprawdy trudno byłoby w tym z pozoru nieśmiałym osobniku rozpoznać przyszłego dyktatora, sprawcę wojny na Ukrainie i tak wielu cierpień.

Biesiada przy kieliszku, gra w ping ponga. Putin sprzed lat wygląda zupełnie inaczej, niż w czasach prezydentury

Na filmach, które powstały ponad trzydzieści lat temu w Finlandii widzimy Putina ubranego w charakterystycznym dla tamtych czasów stylu. Luźne ubrania, kolorowy dres, do tego kiepska fryzura i zdecydowanie dłuższe włosy niż dziś. Putin był wtedy jeszcze mężem Ludmiły, do Finlandii przyjechał z dwiema córkami. Spędzali czas w willi należącej do fińskiej firmy, która importowała z Rosji drewno. Jak widać na filmach, Putin spędzał czas na biesiadowaniu przy stole, grze w rzutki czy ping ponga. W niczym nie przypominał późniejszego "strongmana" na koniu ani poławiacza amfor, na jakiego wykreowano go w czasach, gdy był już władcą Rosji.

Sonda Czy przypuszczałeś, że Rosja rozpęta wojnę? Zupełnie nie, to było dla mnie wielkie zaskoczenie Tak, byłem pewien, że tak będzie W ogóle o tym nie myślałem

Archival videos of Putin from the early 1990s were published by Finnish broadcaster Yle"A unique home archive shows how Putin spent his free time at a luxury villa in southern Finland during the collapse of the Soviet Union."At the time, Putin was head of the foreign… pic.twitter.com/WJYX8pi1U4— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2023

