Polacy ukradli Toyotę, wpadli podczas postoju. Zdradziła ich zbita szyba

Trio z Polski zatrzymane na postoju. Policjanci zwrócili uwagę na zbitą szybę

Do zatrzymania doszło w sobotę około godziny 13.25 na parkingu przy Gärtitzer Straße, niedaleko autohofu Döbeln‑Nord. Patrol autostradowy zauważył stojące obok siebie dwa auta: Mercedesa E‑300 oraz Toyotę C‑HR bez tablic rejestracyjnych. W Toyocie wybita była szyba po stronie kierowcy.

W pobliżu pojazdów znajdowały się trzy osoby: 19‑letnia kobieta oraz mężczyźni w wieku 18 i 22 lat – wszyscy z Polski.

Toyota skradziona kilka godzin wcześniej

Jak ustalili funkcjonariusze, Toyota została skradziona poprzedniej nocy w Halle (Saale). Właścicielka zauważyła jej zniknięcie w sobotę o 5.45 rano. W aucie znaleziono niemieckie tablice rejestracyjne z Halle oraz polską tablicę – wszystko wskazuje na to, że złodzieje przygotowywali się do dalszej jazdy lub próby legalizacji pojazdu.

Sprzęt do kradzieży w aucie i decyzja prokuratury

Cytowany przez portal tag24.de rzecznik policji Moritz Peters poinformował, że w samochodzie znajdowały się również przedmioty typowe dla włamań do aut i ich kradzieży. Po konsultacji z prokuratorem z Halle cała trójka została zatrzymana. Trwa analiza, czy wobec podejrzanych zostanie złożony wniosek o areszt. Śledczy prowadzą postępowanie w kierunku ciężkiej kradzieży w grupie.

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