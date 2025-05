Polacy utknęli w Egipcie. Rodziny z dziećmi przerzucane z kąta w kąt. "Będziemy tu tydzień!"

Polacy utknęli w Egipcie. Odlot opóźniony o 24 godziny

Informację dostaliśmy od Czytelników. Grupa Polaków miała opuścić lotnisko w Marsa Alam w Egipcie wczoraj wieczorem (8 maja). Jednak do tej pory nie wrócili do kraju. Jak słyszymy, grupa ponad 100 osób, w tym rodziny z małymi dziećmi, są przerzucani z kąta w kąt.

- Co chwilę informowano nas, że już na pewno za pół godziny odlecimy. W końcu lot został przeniesiony na godzinę 10 rano, ale i on się nie odbył - mówią zrozpaczeni.

Awaryjnie zostali zakwaterowani w hotelu, niestety o co najmniej "wątpliwym standardzie". To jednak nie jest najgorsze. Nikt, ani biuro podróży, ani pośrednik, nie potrafią udzielić im żadnych informacji o tym, kiedy wrócą do domu.

- Podobno po 20 ma przyjść do nas przedstawiciel linii lotniczych i powiedzieć nam, co dalej. Nie wiemy, co robić. Dzieci są zmęczone, płaczą. To jest tragedia - dodają. Możliwe, że doszło do awarii samolotu.

I my próbowaliśmy skontaktować się z biurem podróży. Bezskutecznie.

Aktualizacja. Jak mówią nam Czytelnicy, odbyło się spotkanie z przedstawicielem linii lotniczych. - Powiedzieli nam, że mamy być przed hotelem dopiero jutro o 7.15. Nie powiedzieli, że odlecimy. Jedynie, że "może się uda, może nie". I sobie poszedł! Nie idzie się dogadać.

W grupie Polaków panuje nerwowa atmosfera. I nie ma się czemu dziwić. - Wszyscy są nerwowi. Nikt nie chce znowu jechać do i z hotelu na darmo. Znowu będziemy siedzieć tu pół dnia. Tydzień będziemy czekać na ten samolot! - słyszymy.