Polka wśród ofiar katastrofy samolotu! "Leciała z 12-letnią córką"

Cały świat mówi o tragicznej katastrofie lotniczej w Stanach Zjednoczonych. Prezydent USA Donald Trump już wczoraj, 30 stycznia nie pozostawił złudzeń - nikt spośród 67 osób na pokładzie samolotu pasażerskiego i wojskowego śmigłowca, które zderzyły się nad rzeką Potomak w pobliżu lotniska w Waszyngtonie, nie przeżył. Teraz ze Stanów Zjednoczonych docierają kolejne dramatyczne wiadomości. Okazuje się, że wbrew początkowym doniesieniom na pokładzie samolotu American Airlines jednak była osoba z polskim obywatelstwem. Taką informację podały polonijny portal "Zza oceanu" i NBC. Justyna Magdalena Beyer miała amerykańskie i polskie obywatelstwo, mieszkała z rodziną w Aldie w stanie Wirginia. Urodziła się w Polsce, jako nastolatka wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Tam urodziła się Brielle (+12 l.), utalentowana łyżwiarka, która od najmłodszych lat pokazywała swoje wielkie zdolności na lodowisku, a mama wspierała ją w tym. Niestety, właśnie z tego powodu kobiety znalazły się na pokładzie feralnej maszyny w towarzystwie innych młodych łyżwiarzy, ich trenerów i rodzin. Szans na to, że przeżyły katastrofę, praktycznie nie ma. "Była kimś, kto po prostu błyszczał” – powiedział NBC Connecticut Andy Beyer, ojciec Brielle i mąż Justyny. „Miała piękny głos, wypełniała dom wszystkim, co ją akurat interesowało. Taylor Swift, a ostatnio „Wicked”" – powiedział. Jak dodaje, nie mógł się już doczekać powrotu żony i córki, gdy nagle dotarła do niego wiadomość, która sprawiła, że jego świat runął: "Sześć dni to był najdłuższy czas, jaki kiedykolwiek spędziliśmy osobno. To było trudne. Naprawdę za nimi tęskniłem. Naprawdę nie mogłem się doczekać, żeby ich przytulić" - dodaje załamany mężczyzna.

Katastrofa lotnicza w USA. Samolot pasażerski zderzył się ze śmigłowcem wojskowym Black Hawk

W nocy ze środy na czwartek czasu lokalnego, z 29 na 30 stycznia, samolot American Airlines rozbił się o helikopter UH-60 Black Hawk i wpadł do lodowatej rzeki Potomak przed pasem startowym lotniska im. Ronalda Reagana w Arlington pod Waszyngtonem. Na pokładzie samolotu pasażerskiego były w sumie 64 osoby, 60 pasażerów i czworo członków zalogi, w śmigłowcu było trzech żołnierzy. Niestety, póki co wszystko wskazuje na to, że nikt nie przeżył katastrofy lotniczej w USA, taką informację podał też Donald Trump. Podczas niezwykle trudnej akcji ratunkowej z wody wydobyto póki co około 30 ofiar, jedną ze śmigłowca, pozostałe z samolotu pasażerskiego. Wśród osób, które leciały maszyną American Airlines, znajdowali się liczni łyżwiarze figurowi. Sportowcy, trenerzy i ich rodziny wracali z Mistrzostw USA w Łyżwiarstwie Figurowym w Kansas.

