Ostatnie słowa ofiar katastrofy samolotu. Łyżwiarze z Rosji nie żyją

Coraz bardziej tragiczne informacje napływają ze Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy - w nocy ze środy na czwartek, z 29 na 30 stycznia, samolot American Airlines rozbił się o helikopter UH-60 Black Hawk i wpadł do lodowatej rzeki Potomak przed pasem startowym lotniska im. Ronalda Reagana w Arlington pod Waszyngtonem. Na pokładzie samolotu pasażerskiego były w sumie 64 osoby, 60 pasażerów i czworo członków załogi, śmigłowcem leciało trzech żołnierzy. Niestety, póki co wszystko wskazuje na to, że nikt nie przeżył katastrofy lotniczej w USA. Podczas niezwykle trudnej akcji ratunkowej z wody wydobyto 28 ofiar, jedną ze śmigłowca, pozostałe z samolotu pasażerskiego. Wśród osób, które leciały maszyną American Airlines, znajdowali się liczni łyżwiarze figurowi. Sportowcy, trenerzy i ich rodziny wracali z Mistrzostw USA w Łyżwiarstwie Figurowym w Kansas.

Eugenia Sziszkowa (53 l.) i Vadi Naumow (56 l.), zdobywcy tytułu mistrzów świata w łyżwiarstwie figurowym byli na pokładzie samolotu

Wśród nich byli znani łyżwiarze figurowi, obecnie trenerzy, małżeństwo mieszkających od 20. lat w Stanach Zjednoczonych Rosjan. To Eugenia Sziszkowa (53 l.) i Vadi Naumow (56 l.), zdobywcy tytułu mistrzów świata w łyżwiarstwie figurowym. Amerykańskie media ujawniły ostatnie słowa wypowiedziane przez parę rosyjskich łyżwiarzy figurowych tuż przed wejściem na pokład feralnej maszyny. Zwrócili się wtedy do swojego syna Maxoma Naumowa (23 l.), również zawodowego łyżwiarza. Powiedzieli mu, ze są z niego dumni po tym, jak zajął w mistrzostwach czwarte miejsce. Gratulacje złożyli mu w mediach społecznościowych, co pokazały Sankt-Peterburgskie Vedomosti, Niestety, to był ich ostatni wpis.

⛸🇷🇺🇺🇸 Russian figure skaters Naumov and Shishkova: World champions die in US plane crash. Thursday.⚡️Evgenia Shishkova and Vadim Naumov are a Russian figure skating duo who both achieved significant success in the 1990s. They won the World Figure Skating Championships in… pic.twitter.com/kbSgqBDsGu— Real Global News (@FelastoryMedia) January 30, 2025

