Katastrofa!

Samolot pasażerski rozbił się pod Waszyngtonem. Katastrofa lotnicza w USA. "Niech Bóg błogosławi ich dusze"

Katastrofa lotnicza w USA! Samolot pasażerski zderzył się z helikopterem Blackhawk i spadł do rzeki. Do tragedii doszło przy podejściu do lądowania na lotnisku Ronalda Reagana pod Waszyngtonem. W samolocie mogło znajdować się ponad 60 osób. Z rzeki nie wyciągnięto do tej pory ani jednej żywej osoby.