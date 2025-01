Katastrofa samolotu

Katastrofa samolotu w USA. Kto zawinił? Druzgocąca opinia eksperta lotniczego. "Absolutnie zaprzeczenie przepisów"

Pod Waszyngtonem doszło do katastrofy lotniczej. Samolot linii lotniczych American Airlines z 64 osobami na pokładzie zderzył się z wojskowym śmigłowcem. Do wypadku doszło przy podejściu do lądowania na lotnisku im. Ronalda Reagana. Maszyna spadła do Potomaku.