Jest oświadczenie władz o dronach nad Ameryką. "To nie był wróg"

Biały Dom wydał komunikat w sprawie tajemniczych dronów nad USA. "To nie był wróg"

W połowie listopada w mediach społecznościowych i na platformach informacyjnych pojawiły się głosy o tajemniczych obiektach latających, prawdopodobnie dużych dronach, które regularnie pojawiają się w okolicy New Jersey. W sieci i w mediach pojawiły się liczne filmy i zdjęcia. Zagadkowe światła na niebie w zrozumiały sposób niepokoiły mieszkańców. Potem drony pojawiły się również w takich miejscach, jak Kalifornia, Massachusetts, Floryda, Wyoming, Maryland, Nowy Jork. Jedne wyglądały jak typowe drony, choć bynajmniej nie amatorskie, inne jak dziwne świecące kule (!). Zgłoszono do służb ponad 3 tysiące obserwacji. FBI i Departament Bezpieczeństwa przekonywały, że "brak dowodów" na to, by zjawisko stanowiło zagrożenie. Potem rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby ogłosił, że to wszystko drony hobbystyczne, komercyjne i policyjne, stwierdzając tym samym, że żaden problem nie istnieje. Donald Trump nie był przekonany. "Rząd wie, co się dzieje. Nasze wojsko wie, skąd one startują; jeśli to jest jakiś garaż, to mogą tam szybko wejść (...) Nasze wojsko wie. Nasz prezydent wie i z jakiegoś powodu chcą trzymać ludzi w niewiedzy" - powiedział jeszcze jako prezydent elekt, dodając, że jego zdaniem dronów nie wysyłają żadni wrogowie Ameryki.

"Drony, które pojawiły się nad New Jersey w dużych liczbach, zostały upoważnione do lotów badawczych i innych celów"

Co to było? Przedstawiciele administracji Donalda Trumpa pierwszy raz oficjalnie wypowiedzieli się na ten temat. Rzeczniczka Białego Domu ogłosiła, że "nie był to wróg". "Po przeprowadzeniu badań i analiz możemy stwierdzić, że drony, które pojawiły się nad New Jersey w dużych liczbach, zostały upoważnione przez FAA (Federalną Administrację Lotnictwa) do lotów badawczych i innych celów. Wiele z tych dronów (...) należało do osób prywatnych, które lubią latać dronami. Z czasem sytuacja pogorszyła się z powodu ciekawości. To nie był wróg" - powiedziała Karoline Leavitt podczas swojego pierwszego spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. Nie wszyscy są przekonani, w mediach społecznościowych nadal widać sceptyczne wobec tego wyjaśnienia głosy. Inni zwracają uwagę na to, jak nawet tak niepokojąca sytuacja potrafi błyskawicznie zniknąć z przestrzeni medialnej, tak jakby nic poważnego się nie stało i jak to świadczy o naszej dociekliwości w dobie TikToka i szybko zmieniających się newsów. Ale są i tacy, którzy uważają, że temat dronów był rozdmuchany w nienaturalny sposób i stanowił przykład masowej histerii, podczas której ludzie nagle zaczynają zwracać uwagę na coś, co było zawsze i wydaje im się, że dane zjawisko się nasila, podczas gdy tak naprawdę nic się nie zmienia. Nie można też wykluczyć, że część obserwacji i filmów była jakimś rodzajem "fake newsa" czy eksperymentem społecznym.

JUST IN: The White House announces that drones flying over New Jersey and other parts of the country in November were authorized by the FAA and "not the enemy." pic.twitter.com/7COEbzFYhI— Fox News (@FoxNews) January 28, 2025

Funny how we all just forgot about the drone sightings. One week of hype, then silence. TikTok brain at work, I guess.But what does that say about us? We get obsessed for a moment, then leave it hanging, unresolved, and forgotten when the trend dies. pic.twitter.com/gSsQ6e1Qe5— Shay (@ShayUnleashed) January 23, 2025

